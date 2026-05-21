Noćni radovi u Matoševoj: Dio ulice bit će zatvoren za promet

U sklopu „Projekta poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split - Solin“, trenutno se izvode opsežni radovi koji imaju ključnu ulogu u poboljšanju sustava odvodnje i vodoopskrbe grada Splita. Radovi su obuhvaćeni Ugovorom P3, koji nosi naziv „Optimalizacija spoja sustava odvodnje sjevernog sliva s rekonstrukcijom i dogradnjom sustava vodoopskrbe i odvodnje Grada Splita“.

Dana 21.05.2026. od 23:30 do 22.05.2026. u 05:30 planiraju se izvoditi radovi sanacije kolne površine u Matoševoj ulici od križanja sa Ulicom sedam Kaštela do križanja sa Ulicom prilaz Vladimira Nadzora. U navedenom dijelu Matoševe ulice neće biti omogućeno prometovanje za vrijeme radova. Privremena prometna signalizacija će biti postavljena sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Molimo za razumijevanje i strpljenje tijekom izvođenja radova", poručuju.

„Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin“ investicija je ukupne i vrijednosti 321.282.030,49 eura. Dio prihvatljivih troškova uz iznosu od 68,01 % financirat će se bespovratnim sredstvima Europske unije iz Kohezijskog fonda (KF), a preostali dio od 31,29 % sufinancirat će se nacionalnim sredstvima, u što su uključena i sredstva Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.

Provedbom ovog projekta, ispunit će se EU standardi u vodno-komunalnim djelatnostima, odnosno ispunit će se zahtjevi Direktive o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda 91/271/EE u aglomeraciji Split-Solin i 2. Direktive o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju 98/83/EZ kroz osiguranje povećanja pokrivenosti vodoopskrbnom mrežom.

Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Vodovoda i kanalizacije d.o.o. Split.