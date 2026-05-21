Obavljen ždrijeb Roland Garrosa: Prižmić-Đoković u 3. kolu?

U Parizu je obavljen ždrijeb Roland Garrosa, drugog Grand Slam turnira teniske sezone. Marin Čilić, juniorski pobjednik iz 2005., u prvom će kolu igrati protiv Francuza Moisea Kouamea koji je dobio pozivnicu. Potencijalni protivnik u 2. kolu mu je 20. nositelj, Britanac Cameron Norrie.

Juniorski pobjednik iz 2023. Dino Prižmić prvog će protivnika doznati sutra po okončanju kvalifikacija, a mogao bi to biti i Borna Gojo. U drugom ga kolu ždrijeb vodi na 28. nositelja, Brazilca Joaoa Fonsecu, a u trećem na trećeg nositelja, Novaka Đokovića, kojeg je prije dva tjedna pobijedio u Rimu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prva protivnica Donne Vekić bit će Francuskinja s pozivnicom Alice Tubello. Druga protivnica bi joj trebala biti 16. nositeljica, Japanka Naomi Osaka. Antonia Ružić čeka protivnicu iz kvalifikacija, a drugo je kolo vodi na 19. nositeljicu, Amerikanku Madison Keys. Na ždrijeb se ne može požaliti ni naša treća predstavnica, Petra Marčinko. Prva joj je prepreka Njemica Eva Lys, a druga bi trebala biti 18. nositeljica, Rumunjka Sorana Cirstea, koja je najavila da joj je ovo posljednja sezona u karijeri. S obzirom da joj je do sada i najbolja, možda se predomisli.