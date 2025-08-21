ŠTO SPLIĆANI NAJVIŠE TETOVIRAJU? Splitska tattoo majstorica nam otkriva trendove i razbija mitove

Tetovaže su nekada bile rezervirane za mornare, buntovnike i one “drugačije”, a danas su postale uobičajeni oblik osobnog izražavanja. Trendovi u tetoviranju već neko vrijeme raznoliki su i mijenjaju se iz sezone u sezonu, ali jedno pravilo uvijek ostaje isto; tetovaža je osobna odluka i svatko zna najbolje za sebe jer je to ukras koji uglavnom nosimo cijeli život.

Splitska tattoo majstorica Tea Čagalj jedna je od onih koja je svojim radom i zaljubljenošću u umjetnost doprinosi promjeni na splitskoj tattoo sceni. Osim što je prepoznata kao vrsna umjetnica, Tea je i pionirka u edukaciji. Naime, obrtnička komora odabrala ju je za uvođenje standarda zanimanja tattoo artista u Hrvatskoj, a prva je i pokrenula edukacije i seminare u Splitu i Zagrebu. Velik broj mladih iz cijele zemlje prijavio se na njezina predavanja i radionice. Tako njeni polaznici danas otvaraju vlastite studije i nastavljaju širiti scenu koja u Splitu, čini se, nikad nije bila življa. S njom smo porazgovarali o tome, kao i o novim trendovima u svijetu tetovaža te izazovima koje ovo zanimanje nosi.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

„Koža je najbolje i najživlje platno na kojem mogu stvarati uspomene“

U kreativni svijet tinte zakoračila je iz čiste zaljubljenosti u umjetnost i potrebe za izražavanjem.

„Moja priča s tetoviranjem krenula je iz zaljubljenosti u umjetnost i taj način izražavanja. Oduvijek sam voljela crtati, a u jednom trenutku shvatila sam da je koža najbolje i najživlje platno na kojem mogu stvarati uspomene. Svaka tetovaža je poput albuma koji osoba nosi sa sobom cijeli život“, započinje mlada tattoo majstorica.

Njezina prva tetovaža bio je mali morski pas. Upravo tada postalo joj je jasno da je to put kojim želi nastaviti.

„Sjećam se da nisam imala strah, kada sam vidjela gotov rad, osjećala sam se kao da sam upravo otvorila vrata u svijet u kojem želim ostati“, ističe naša sugovornica.

Na pitanje koliko tetovaža ima, Tea se nasmijala i rekla da je odavno prestala brojati.

„Uvijek kad me netko pita kažem jednu jer sve su spojene. Svaka ima svoju priču i fazu mog života i zato ih gledam vise kao putovanje nego kao broj“, govori nam Tea.

Kako se mijenjaju trendovi?

Splitska tattoo scena posljednjih je godina postala znatno življa i raznovrsnija nego prije, smatra naša sugovornica.

„Nekad su tetovaže bile vise tabu, a danas normalan dio kulture i načina izražavanja, ima više artista i više stilova, više hrabrosti kod ljudi i to mi je super“, priča nam te dodaje kada je riječ o aktualnim trendovima, najtraženiji su minimalizam i fineline radovi.

„Popularni su i osobni motivi koji imaju dublje značenje. Trendovi se najviše mijenjaju kroz društvene mreže, ono što ljudi vide i što ih vizualno privuče, brzo postane i traženo“, navodi mlada umjetnica.

Otkriva nam da su najneobičnije tetovaže one koje klijenti osmisle isključivo za sebe, potpuno osobne i originalne motive koji imaju značenje samo na toj osobi.

A najizazovnija?

„Najizazovnije su mi uvijek velike kompozicije na tijelu , recimo cijela leđa jer zahtijevaju puno strpljenja, planiranja, energije…“, kazuje nam.

Kada je riječ o najčešćim mjestima na tijelu, Tea kaže da i dalje prednjače ruke, posebice podlaktice i ramena. Ipak, sve su popularnija su i rebra te noge, osobito među ženama.

Kao i u svim drugim sektorima, i u svijetu tetovaža cijene su porasle. No, Tea nastoji balansirati kako bi njezine usluge ostale dostupne.

„Jednostavno su svi materijali i oprema skuplji, ali trudim se uvijek balansirati cijene tako da ostanu dostupne ljudima, jer znam koliko im tetovaža znači“, navodi naša sugovornica.

Mitovi i zablude: što sve morate znati prije prve tetovaže?

Ako imate tetovažu ili je planirate napraviti sigurno ste barem jednom čuli da će vam izgledati ružno kad vam koža ostari ili da je ne smijete raditi za vrijeme ljetnih mjeseci. Mitovi o tetovažama su bezbrojni, a splitska majstorica tinte nam razbija one najčešće.

„Jedna od najvećih je da su tetovaže za cijeli život pa ćeš kao požaliti. Ljudi ne shvaćaju da tetovaže ne moraju biti za vječnost, one su zapis trenutka, osjećaja ili iskustva. Druga zabluda je pak da tetovaže bole, a zapravo bol je podnošljiva i svatko je dozivi drugačije“, pojašnjava nam.

Svi oni koji maštaju o svojoj prvoj tetovaži, imaju bezbroj pitanja. Tea Čagalj savjetuje što sve trebate znati prije prvog trajnog oslikavanja tijela.

„Svima onima koji razmišljaju o prvoj tetovaži savjetujem da ne zure i da izaberu nešto što im stvarno znači. Tetovaža ne mora biti velika ni komplicirana ali treba biti njihova. Važno je slušati intuiciju više nego slijediti trendove“, poručuje Tea.

Osim stvaranja novih, u studiju se sve češće radi i uklanjanje starih tetovaža. Zahvaljujući vrhunskom laseru, postupak je brz i učinkovit.

„U studiju imamo vrhunski laser koji u jako malo tretmana postiže vrhunski rezultat kod uklanjanja tetovaža. Najčešći razlozi uklanjanja tetovaža su prekidi, promjena ukusa ili jednostavno želja da naprave nešto novo na tom mjestu“, zaključuje Tea Čagalj.