Policija izdala smjernice uoči utakmice Hajduka

U petak 22. svibnja 2026. godine s početkom u 18.15 sati u Splitu, na gradskom stadionu „Poljud“ odigrat će se nogometna utakmica između HNK „Hajduk“ i HNK “Vukovar 1991“.
Građane obavještavamo da će na dan utakmice organizator i policija ograničiti kretanje vozila i to tako da će se od 15.15 sati do završetka osiguranja uspostaviti blokada na raskrižju ulice VIII. Mediteranskih igara i ulice Sedam Kaštela, kod ulaza na parkiralište bazena Poljud i ''Hemingwaya'' (osim vozila javnog gradskog prijevoza, odnosno vozila s propusnicom), ulici Zrinsko frankopanska od raskrižja Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, te ulice Put Supavla od raskrižja s ulicom Put Brodarice (osim za vozila žurnih službi, HV, stanara, vozila javnog prijevoza odnosno vozila s propusnicom).
Obavještavamo građane kako je sukladno Zakonu o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zabranjeno:
- unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga, te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,
- unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, te paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,
- maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način u cilju prikrivanja identiteta,
- unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,
- pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti
- pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sudcima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,
- bacanje predmeta u natjecateljski prostor,
- boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od organizatora.
Na dan odigravanja utakmice policija će, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice obavljati snimanje na stadionu i prilaznim pravcima.
Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu, kako bi utakmica prošla bez izgreda.