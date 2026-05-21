„Himna slobodi” nakon više od 70 godina vraća se na pozornicu HNK Split

U HNK Split danas je održana press konferencija povodom premijere velike koprodukcije Hrvatskog narodnog kazališta Split i Umjetničke akademije u Splitu.

„O lijepa, o draga, o slatka slobodo” — stih je Ivana Gundulića kojeg je Jakov Gotovac uglazbio i trajno upisao u kolektivno pamćenje hrvatske umjetničke svijesti.

Poznata „Himna slobodi” nakon više od 70 godina vraća se na splitsku scenu u svojem izvornom obliku, kao završni broj glazbeno-scenskog djela Dubravka, u suvremenom čitanju redatelja Gorana Golovka i pod dirigentskim vodstvom Vetona Marevcija.

Velika koprodukcija Umjetničke akademije u Splitu i Hrvatskog narodnog kazališta Split ispisuje nove stranice suradnje profesionalnog kazališta i mladih umjetnika, donoseći publici djelo koje i danas snažno progovara o idealima slobode, iskušenjima moći i ljubavi.

O projektu su govorili Božo Župić, v.d. intendanta HNK Split, Frano Igor Barović, v.d. ravnatelja Opere HNK Split, Miona Miliša, dekanica Umjetničke akademije u Splitu, Goran Golovko, redatelj, Veton Marevci, dirigent, Ivana Tomić Ferić, pročelnica Odsjeka za glazbenu umjetnost Umjetničke akademije u Splitu te Herci Ganza, koordinatorica Organizacijskog odbora Dana Jakova Gotovca i Ive Tijardovića.

Posebnu simboliku premijera dobiva činjenicom da se održava neposredno uoči Dana državnosti Republike Hrvatske.

Premijerna izvedba „Dubravke“ na rasporedu je 27. svibnja 2026. u 20 sati, dok je reprizna izvedba 28. svibnja 2026. u 20 sati.