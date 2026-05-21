"Adio školo 2026.": Splitski maturanti u petak obilježavaju kraj srednjoškolskog obrazovanja

U petak, 22. svibnja 2026., u parku Zvončac održat će se manifestacija „Adio školo 2026.“, namijenjena maturantima srednjih škola s područja Splita, u organizaciji Grada Splita.

Program započinje okupljanjem maturanata na Rivi od 13 do14 sati, nakon čega će sudionici u organiziranoj povorci krenuti prema Zvončacu. Za maturante je ondje do 20 sati pripremljen bogat glazbeno-zabavni program, a svim sudionicima bit će osigurana hrana i voda.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Manifestacija je osmišljena kako bi mladima pružila sigurno i primjereno okruženje za proslavu završetka srednjoškolskog obrazovanja, uz naglasak na druženju, zajedništvu i stvaranju uspomena koje će pamtiti cijeli život.

Grad Split, Splitsko-dalmatinska županija i uključene službe pozivaju maturante na odgovorno ponašanje, međusobno uvažavanje i solidarnost kako bi proslava protekla u pozitivnom i sigurnom ozračju.