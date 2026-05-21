HDZ iz Splita poručio SDP-u i Možemo: "Nastavio se putujući cirkus lišen činjenica i brojki"

Odmah nakon konferencije za medije SDP-a i Možemo, održane na dnu Marmontove u Splitu, na Rivi, u blizini Samostana svetog Frane, konferenciju za medije održali su i predstavnici Gradskog odbora HDZ-a Split te Županijskog odbora HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije.

Tema su bile aktualne političke okolnosti, a HDZ-ovi predstavnici osvrnuli su se na poruke političkih protivnika.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Ako se laž previše puta izrekne, šteta ju je ne demantirati"

Josip Gojak poručio je kako se, prema njegovim riječima, nastavlja "putujući cirkus lišen bilo kakvih činjenica i brojki".

"Često vrijedi pravilo da, ako se neka laž previše puta izrekne, šteta ju je ne demantirati. Nastavio se putujući cirkus lišen bilo kakvih činjenica i brojki. PR im je rekao da se ne diraju brojki jer tu nije njihov teren, nego da se drže demagogije jer je to njihov teren", kazao je Gojak.

Osvrnuo se i na ranije najave o mogućim gospodarskim posljedicama kriza.

"Koliko oni imaju znanja o tome govori činjenica da su u koroni najavljivali 400 tisuća otkaza, a gotovo toliko radnih mjesta je stvoreno. Nastavili su sa svojom tipičnom pričom. Siniša Hajdaš Dončić bio je u jednoj od najgorih hrvatskih vlada u povijesti", rekao je.

"Plenkovićeva politika Hrvatsku je učinila otpornijom"

Gojak je naglasio kako su, prema njegovom mišljenju, dosadašnje krize Hrvatsku "jedva dotaknule" zbog politike Vlade Andreja Plenkovića.

"Andrej Plenković vodi takvu politiku koja je Hrvatsku učinila gospodarski snažnijom i otpornijom. Ovaj putujući cirkus nema neke velike veze s činjenicama. Iz reakcija ljudi vidi se mišljenje o toj politici, a mi odgovorno nastavljamo dalje. Znamo što smo sve savladali i što ćemo savladati u budućnosti", poručio je Gojak.

Dotaknuo se i pitanja stanovanja.

"Za stanovanje su oni rekli da se ljudi moraju naviknuti da neće imati stan, a mi ne vodimo takvu politiku", dodao je.

Vetma: "SDP bi trebao donijeti knjigu isprike"

Na konferenciji je govorio i Jakov Vetma, koji je kritizirao političko djelovanje Siniše Hajdaša Dončića u razdoblju dok je bio ministar u Vladi RH.

"Hajdaš Dončić nije mogao izabrati niti jednu lokaciju koju je možda napravio ili realizirao dok je imao mandat u Vladi RH. Govorimo o vremenu umjetne inteligencije, a SDP donosi knjigu žalbe. Mislim da bi trebali donijeti knjigu isprike za onaj mandat kada su apsolutno sve projekte na ovom području blokirali", kazao je Vetma.

Ustvrdio je kako su u to vrijeme projekti na području Splita i Dalmacije bili zaustavljeni.

"Sve je bilo blokirano, a apsurd je da je Hajdaš Dončić bio ministar u Vladi kada je nezaposlenost bila daleko najveća, a sada je daleko najmanja. Znaju građani to, nije to bilo davno kada je Hajdaš Dončić bio ministar, sjetit će se ljudi", rekao je Vetma.

"Nastavljamo raditi gdje smo stali"

Vetma je dodao kako, prema njegovim riječima, nijedna Vlada nije učinila toliko za umirovljenike kao Vlada Andreja Plenkovića.

"Niti jedna Vlada nije napravila onoliko za umirovljenike kao Vlada Andreja Plenkovića. Najavljujemo i novi niz mjera i nastavljamo dalje raditi gdje smo stali", zaključio je Vetma.