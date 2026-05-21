Rukometni spektakl u Dalmaciji: 2.700 sportaša stiglo na Masters turnir

Spektakularnim otvaranjem u Omišu je započeo deveti po redu Masters Handball World Cup, najveće rukometno natjecanje na svijetu koje je u Omiš i Makarsku dovelo preko 2.700 sudionika, podijeljenih u rekordnih 79 ekipa iz 20 zemalja i deset različitih natjecateljskih kategorija. DJ party, nastup plesne skupine, violinski show, vatromet... sve je to obilježilo svečano otvaranje koje su uveličali župan splitsko – dalmatinski Blaženko Boban i izaslanik ministra turizma i sporta Ivan Galić.

"Drago nam je da se ovako veliko natjecanje održava upravo kod nas, u našoj županiji, želimo vam svima lijep provod i da ostvarite dobre rezultate, ali prije svega da se kućama vratite bez povreda i..., tko zna, možda netko od vas pronađe i životnog partnera", kazao je župan Boban.

"Organizacija Mastersa podigla je ljestvicu na vrlo visoki nivo, već godinama pratimo i podržavamo ovo natjecanje a vaša vesela lica potvrđuju da se i vi dobro osjećate u Hrvatskoj. Uživajte u natjecanju, uživajte u ljepotama naše zemlje i vidimo se i sljedeće godine", dodao je Galić.

Organizatori natjecanja iz godine u godinu podižu ljestvicu, kako po broju sudionika, tako i kad je u pitanju organizacija samog natjecanja, smještaja, hrane, transporta... Ove godine utakmice će se po prvi put se igra u četiri dvorane, a i sudionici će biti smješteni u četiri hotela. O svemu će brinuti vojska od stotinjak ljudi u organizaciji koji se brinu da sve protekne u redu i na zadovoljstvo sudionika. Većinom su to isti ljudi koji su sudjelovali u organizaciji svih prethodnih godina, kao i na nedavno završenom četvrtom izdanju košarkaškog izdanja istog natjecanja – Masters Basketball World Cupa - koji je protekao bez ikakvih problema. Pohvalio ih je i legendarni francuski rukometaš i kapetan reprezentacije Jerome Fernandez:

"Po prvi put sam na nekom ovakvom natjecanju, zadivljen sam brojem sudionika i organizacijom, ali i kvalitetom rukometa, ipak se radi o starijim igračima. Zadovoljstvo mi je vidjeti u Omišu brojna poznata lica, uživam u druženjima i čast mi je da su organizatori izabrali upravo mene da proglasim ovo natjecanje otvorenim", kazao je legendarni Francuz, koji je bio meta brojnih igračica i igrača koji su se poželjeli fotografirati s njim...

Uslijedio je svečani defile svih sudionika i ples na centru dvorane, a nakon toga su svi promatrali spektakularni vatromet na nebu iznad Omiša, koji je letio zrakoplov s natpisom Masters Handball World Cup...

"Otvaranje i početak natjecanja opravdali su sva naša očekivanja, ne samo kad je broj natjecatelja i utakmica u pitanju, nego i zabava i sve što ide uz to. Samo zadovoljni natjecatelji se vraćaju, a naše brojke pokazuju ne samo da nam se vraćaju, nego i da svake godine rastemo za otprilike 20 posto više ekipa", kazao nam je Mario Čaljkušić.