VELIKI TURNIR U DALMATINSKOJ ZAGORI: Otvorene prijave za 9. Mokrulj kup, pobjedniku 3.500 eura

Prijave za 9. Mokrulj kup 2026. službeno su otvorene. Tradicionalni malonogometni turnir, koji se igra na sportskom terenu kod osnovne škole u Veliću, i ove će godine okupiti ljubitelje nogometa, dobre atmosfere i pravog sportskog nadmetanja. Kroz godine je Mokrulj kup izrastao u jedan od najprepoznatljivijih i najposjećenijih malonogometnih turnira u Dalmatinskoj zagori.

Organizatori pozivaju ekipe da se na vrijeme prijave i budu dio još jednog izdanja turnira koji, osim sportskog naboja, donosi i bogat nagradni fond.

Prijave traju do 5. lipnja

Prijave ekipa otvorene su do 5. lipnja, dok je izvlačenje parova zakazano za 6. lipnja. Početak turnira najavljen je za 13. lipnja, a kotizacija po ekipi iznosi 100 eura.

Turnir se igra u sustavu 4+1.

Bogat nagradni fond

Organizatori su pripremili vrijedne nagrade za četiri najbolje ekipe. Pobjedniku turnira pripast će 3.500 eura, drugoplasirana momčad osvojit će 1.600 eura, treće mjesto donosi 700 eura, a četvrto 400 eura.

Sve četiri najbolje ekipe osvojit će i pehare te medalje.

Mokrulj kup i ove godine nosi prepoznatljivu poruku: “Mjesto gdje nastaju legende”. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da okupe ekipu i prijave se na vrijeme.

Za prijave i dodatne informacije dostupan je Mirko na broj 095 524 6046.