Dvojica Splićana trajno ostala bez vozila, postali su vlasništvo države. Evo kako se to dogodilo

Nadležni općinski prekršajni sud je u dva odvojena postupka donio presude u kojima je uz kaznu za počinjene prometne prekršaje, prihvatio prijedlog policije i donio odluku kojom se dvojici ponavljača prometnih prekršaja, prema kojima je policija postupala 10. siječnja 2026. godine trajno oduzimaju osobna vozila.

U slučaju 33-godišnjaka sud ga je proglasio krivim i izrekao mu ukupnu kaznu zatvora u trajanju od 20 dana, novčanu kaznu u iznosu od 1.315,00 eura i trajno mu na prijedlog policije oduzeo osobni automobil marke VW Golf, koje vozilo postaje vlasništvo Republike Hrvatske, a sve zbog niza počinjenih prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga.

Policijski službenici Prve policijske postaje Split su prema njemu postupali u Velebitskoj ulici i od njega privremeno oduzeli vozilo kojim je počinio šest teških prometnih prekršaja, na kojem su bile postavljene i nepripadajuće registarske oznake, a u prtljažniku se nalazio motocikl ukraden na području Makarske. Vozač je tada odbio zahtjev policijskih službenika da se testira na prisutnost droga u organizmu, vozio je pod utjecajem alkohola (0,52 g/kg), a kod njega je pronađena i droga marihuana. Također, vozačka dozvola mu je ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova, dok je važenje prometne dozvole za vozilo kojim je upravljao također isteklo za više od 15 dana. Sud mu je tada odredio zadržavanje u trajanju od devet dana.

Bez osobnog automobila marke Peugeot trajno je sudskom presudom ostao i 36-godišnjak kojemu je policija u Splitu privremeno oduzela automobil, a njega uhitila zbog počinjenih teških prekršaja u prometu. Upravljao je osobnim vozilom prije ponovnog stjecanja prava na samostalno upravljanje motornim vozilom i odbio zahtjev policijskog službenika da obavi testiranje na prisutnost opojnih droga u organizmu. Sud mu je tada odredio zadržavanje do 19. siječnja, nakon čega je predan u zatvor.

Pravomoćnom presudom sud mu je sada uz trajno oduzimanje vozila, izrekao i kaznu zatvora u trajanju od 30 dana. Sud je prilikom izricanja presude uzeo u obzir činjenicu da je muškarac ponavljač prometnih prekršaja koji je za ista i druga prekršajna djela već ranije kažnjavan.

Sud se prilikom donošenja odluka bio stava da je mjera trajnog oduzimanja vozila o slučaju dvojice okrivljenika, nužna radi zaštite opće sigurnosti i drugih sudionika u prometu.