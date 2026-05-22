Thompson uoči Oluje nastupa u Dalmaciji

U petak u podne krenula je prodaja ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću, koji će se održati 4. srpnja. Tim će koncertom obilježiti godišnjicu od velikog koncerta na zagrebačkom Hipodromu na kojem je, izvijestili su tada organizatori, bilo oko 500.000 ljudi.

Nedavno je najavio i veliki humanitarni koncert u Vukovaru koji će se održati krajem kolovoza, a kako javlja ŠibenikIN, Thompson će početkom tog mjeseca nastupiti i u Šibeniku. Kako navode, koncert će se održati na stadionu na Šubičevcu, 4. kolovoza, dan uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti.

Iz Grada Šibenika su za taj portal izvijestili kako je u tijeku postupak pripreme ugovorne dokumentacije oko organizacijskih i tehničkih aspekata vezanih uz održavanje koncerta.

- Nakon što ugovor bude potpisan, javnost će pravovremeno biti obavještena o svim relevantnim informacijama - odgovorili su iz Ureda gradonačelnika.

Thompson je zadnji put nastupao u Šibeniku 2013. godine, na humanitarnom koncertu za izgradnju Katoličkog đačkog doma.