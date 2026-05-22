Završen projekt unapređenja vodnokomunalne infrastrukture na području Jelse, Vrboske i Staroga Grada vrijedan 77 milijuna eura

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković sudjelovala je petak, 22. svibnja 2026., u Starom Gradu na Hvaru na završnoj konferenciji projekta „Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Jelsa – Vrboska i Stari Grad“, jednog od najvećih infrastrukturnih zahvata realiziranih na otoku Hvaru, usmjerenog na unaprjeđenje sustava vodoopskrbe i odvodnje te zaštitu okoliša i prirodnih resursa.

U Tvrdalju Petra Hektorovića predstavljeni su rezultati projekta ukupne vrijednosti 77 milijuna eura, kojim su obuhvaćeni izgradnja sustava odvodnje i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na području Staroga Grada, Jelse i Vrboske, kao i izgradnja dvaju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s pripadajućim pristupnim cestama i podmorskim ispustima. U sklopu projekta izgrađeno je i rekonstruirano više od 120 kilometara vodovodne i kanalizacijske mreže te 11 crpnih stanica.

Provedba projekta ima višestruki učinak, uključujući poboljšanje vodoopskrbe, značajno smanjenje gubitaka u mreži, ekološki prihvatljivo prikupljanje i obradu otpadnih voda te cjelovitu zaštitu mora i tla. Novi sustav omogućuje priključak za više od 4.500 stanovnika, a značajne koristi donosi i gospodarstvu, posebice turističkom sektoru.

Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković naglasila je važnost ulaganja u održivu i otpornu komunalnu infrastrukturu: „Osim što svaki ovakav projekt sa sobom nosi nepredviđene izazove, bilo je važno pokazati razumijevanje za posebnosti otočnih sredina. Dio radova odvijao se na zaštićenom kulturnom dobru, što je zahtijevalo dodatna sredstva koja nije bilo moguće financirati kroz standardne programe konkurentnosti i kohezije. Zato smo osmislili poseban natječaj i javni poziv namijenjen isključivo otocima kako bismo omogućili provedbu ove investicije. Time želimo poslati jasnu poruku da Vlada Republike Hrvatske nastavlja ulagati u razvoj otočne infrastrukture i sigurnost opskrbe.“

Ministrica Vučković čestitala je svima koji su sudjelovali u realizaciji projekta, posebno istaknuvši doprinos svih koji su svojim radom i angažmanom omogućili uspješan završetak ove važne investicije za otok Hvar.

Konferenciji je prisustvovala zastupnica Hrvatskog Sabora Danica Baričević koja je istaknula važnost kontinuiranog ulaganja u hrvatske otoke: „Hrvatska sustavno ulaže u razvoj otočnih sredina, a u posljednjih deset godina u hrvatske je otoke investirano više od četiri milijarde eura. Upravo zahvaljujući takvim ulaganjima danas svjedočimo realizaciji ovako važnih projekata koji podižu kvalitetu života stanovnika i doprinose ravnomjernom razvoju naših otoka. Čestitam svima koji su sudjelovali u provedbi ovog vrijednog projekta.“

„Ovo nije dan za velike riječi, ovo je dan kada možemo mirno reći da je iza nas jedan veliki, zahtjevan i važan projekt. Ovaj projekt vrijedan je sveukupno 77 milijuna eura, a u okviru projekta izgrađeno je i rekonstruirano preko 120 kilometara vodovodne kanalizacijske mreže, izgrađeno je 11 crpnih stanica, dva uređaja za pročišćavanje s pristupnim cestama i dva podmorska ispusta. Iza tih brojki stoji ogroman rad, puno sastanaka, problema, terena, kiše, sunca, ljetnih gužvi, rokova, pritisaka i odgovornosti. Zato, posebno želim istaknuti naše djelatnike Vodovoda. To su ljudi koji su posljednjih pet godina nosili veliki teret ovog projekta. Mnogi od njih nisu bili vidljivi javnosti, ali su zato bili ključni na terenu, u koordinaciji i rješavanju svakodnevnih problema. Bez njih ovaj projekt ne bi danas bio moguć“, izjavio je direktor podružnice Hvar, Vodovoda i odvodnje Brača i Hvara Luka Bunčuga.

Projekt je inicijalno pokrenuo Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa, dok se danas provodi u okviru jedinstvenog uslužnog područja broj 36, odnosno kroz Podružnicu Hvar unutar društva Vodovod i odvodnja Brača i Hvara.

Na završnoj konferenciji sudjelovali su i gradonačelnik Staroga Grada Vinko Vranjican, te generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đureković, koji su istaknuli važnost projekta za kvalitetu života lokalnog stanovništva, zaštitu okoliša i daljnji održivi razvoj otoka Hvara.

Tijekom provedbe projekta, izvođači su se suočili s raznim izazovima i preprekama, poput zahtjevnih geotehničkih uvjeta, arheoloških nalaza te povećanja cijena građevinskih materijala, ali unatoč svemu projekt je uspješno završen. Završetkom projekta dodatno su unaprijeđeni uvjeti za održivi razvoj otoka Hvara, uz dugoročno očuvanje okoliša i povećanje kvalitete komunalne infrastrukture za lokalno stanovništvo i brojne posjetitelje.