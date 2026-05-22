Zvončac u znaku maturanata: Pjesma i slavlje obilježili zadnji dan škole

Maturanti splitskih srednjih škola danas su proslavili svoj posljednji dan nastave, a grad je od jutarnjih sati bio ispunjen pjesmom, smijehom i veselom atmosferom.

U prepoznatljivim šarenim majicama, uz glazbu, zviždaljke i dobro raspoloženje, maturanti su tijekom dana obilazili gradske ulice i okupljali se u centru Splita. Posebno živo bilo je na Rivi, gdje su se oko 13 sati počele okupljati veće grupe učenika kako bi zajedno obilježili kraj jednog važnog životnog poglavlja.

Fotografiranje, navijanje, pjesma i ples obilježili su druženje na Rivi, a brojni građani i turisti sa zanimanjem su pratili veselu povorku mladih Splićana.

Nakon okupljanja u centru grada, maturanti su se uputili prema Zvončacu, gdje je organizirana završna proslava uz glazbu i druženje koje će, sigurni su mnogi, ostati među najljepšim uspomenama iz školskih dana.