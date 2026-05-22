Almena dobio ovacije Sjevera, Torcida mu skandirala

Hajduk je danas s početkom od 18:15 igrao s Vukovarom 1991 utakmicu 36. kola SuperSport HNL-a, a krajnji je rezultat otišao u korist Splićana koji su slavili rezultatom 6:3.

Nakon što je utakmica zavšena, nogometaši su pljeskom pozdravili publiku, Torcida je zapjevala "Kad si prvi na kraju sezone", a kasnije je pažnju privukao i Almena.

Naime, krilni napadač Bijelih na bio je na posudbi ove sezone, a onda je imao i ozljedu od koje se dugo oproravljao. Almena je nakon posljednjeg zvižduka otišao do Sjevera pljeskom pozdraviti publiku, a Torcida mu je skandirala: "Ostani! Ostani!"