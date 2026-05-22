Thompson rasprodao koncert zakazan za početak srpnja već prvoga dana

Na službenoj stranici Marka Perkovića Thompsona objavljeno je kako je koncert u Zaprešiću, zakazan za 4. srpnja 2026. godine, rasprodan već prvoga dana prodaje ulaznica.

Iz Thompsonova tima zahvalili su publici na velikom interesu i podršci koju, kako ističu, publika kontinuirano pokazuje.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Dragi prijatelji, veliko nam je zadovoljstvo obavijestiti vas kako je koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću, zakazan za 4. srpnja 2026., rasprodan već prvoga dana. Hvala vam na nevjerojatnoj podršci, povjerenju i interesu koji iznova pokazujete“, poručili su putem službene objave.

Dodali su i kako će sve dodatne informacije biti dostupne na službenim kanalima te su obožavateljima uputili poruku: „Čuvajmo jedni druge!“

Brza rasprodaja još je jednom potvrdila veliki interes publike za Thompsonove nastupe, koji redovito okupljaju velik broj posjetitelja diljem Hrvatske i regije.