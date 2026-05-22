Robert Antunović sjajno otvorio sezonu na Grobniku: Nakon dvije i pol godine pauze odmah do pobjedničkog postolja

Na kultnoj stazi Grobnik proteklog je vikenda otvorena nova sezona Prvenstva Hrvatske u kružnim utrkama, održana u sklopu manifestacije “Grand Prix of Croatia 2026”. Natjecanje je okupilo brojne vozače iz Hrvatske i inozemstva, a prema procjenama privuklo je oko pet tisuća gledatelja.

Među onima koji su posebno privukli pozornost bio je i vozač AK Trogir Robert Antunović, koji se nakon dvije i pol godine natjecateljske pauze vratio na stazu i odmah ostvario zapažene rezultate u jakoj konkurenciji.

Subotnji dio natjecanja vožen je u zahtjevnim uvjetima kiše, no Antunović je pokazao odličnu formu. Ostvario je najbrže vrijeme i najbrži krug u svojoj skupini, čime je već na prvom nastupu nakon povratka potvrdio da nije izgubio brzinu ni natjecateljski ritam.

Nedjeljna utrka donijela je novu potvrdu odličnog vikenda. Antunović je startao s prve pozicije, a u konkurenciji 17 automobila završio je na drugom mjestu, čime je zaokružio vrlo uspješan povratak na Grobnik.

“Prvi put sam sjeo u auto nakon dvije i pol godine pauze. Subotu sam vozio po kiši i ostvario prvo vrijeme i najbrži krug od svih. U nedjelju sam startao prvi, iza mene je bilo 17 automobila. U nedjelju sam završio drugi. Konkurencija je bila jaka”, kazao je Antunović.

Za vozača AK Trogir nema puno odmora. Već idućeg vikenda očekuje ga novi izazov, nastup na legendarnom Salzburgringu u Austriji, gdje ga čeka još jedna jaka međunarodna konkurencija.

“Gore isto slijedi borba”, poručio je Robert Antunović.