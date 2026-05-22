Na Poljudu je danas bilo više od 11.000 navijača. Pogledajte djelić atmosfere

Pravu golijadu i odličnu atmosferu danas su na Poljudu priredili Hajduk i Vukovar. Pred 11.355 gledatelja Bijeli su slavili rezultatom 6:3 u utakmici punoj pogodaka, atraktivnih poteza i raspoloženih navijača.

Sunčano i toplo vrijeme dodatno je pridonijelo sjajnom ambijentu pa su tribine već prije početka susreta bile dobro ispunjene. Navijači su u kratkim rukavima i uz pjesmu tijekom cijelog susreta stvarali odličnu atmosferu, a Poljud je još jednom pokazao koliko znači Hajduku bez obzira na termin ili važnost utakmice.

Na travnjaku se igralo otvoreno i napadački, što je publika znala nagraditi pljeskom i navijanjem. Hajduk je tijekom susreta pokazao efikasnost i napadačku razigranost, dok je i Vukovar u nekoliko navrata ozbiljno zaprijetio i uspio postići tri pogotka.

Posebnu pažnju privukli su brojni navijači na tribinama, obiteljska atmosfera i dobro raspoloženje koje je vladalo oko stadiona tijekom cijelog dana. Bogata galerija fotografija najbolje pokazuje djelić atmosfere s Poljuda – od navijanja i slavlja pogodaka do sunčanog splitskog popodneva u kojem su uživali svi prisutni.