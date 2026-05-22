Poraz KK Splita u prvoj polufinalnoj utakmici

Košarkaši Cibone i Splita danas su od 18:30 igrali prvi polufinalnu utakmicu prvenstva Hrvatske u Zagrebu, a slavila je Cibona rezultatom 84:79 i koja je bila bolja u drugoj i trećoj četvrtini (20:15, 22:11), dok su Splićani bili bolji u prvoj i posljednjoj (16:26, 26:27).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Marinelli s 21 poenom, 4 skoka, 7 asistencija i 2 ukradene lopte, a potom Drežnjak s 18 poena, 3 skoka, 2 asistencije i 2 ukradene lopte; Sikirić sa 17 poena, 4 skoka, 1 asistencijom i 1 blokom; Jordano s 10 poena, 4 skoka i 4 asistencije; Wiggins s 5 poena, 6 skokova, 1 asistencijom, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Anticevich s 3 poena i 2 bloka; Kučić s 3 poena; Stephens s 2 poena, 1 skokom i 1 asistencijom; Cosey s 3 skoka, 6 asistencija i 1 ukradenom loptom te Dragić, Perasović i Svoboda.

Uzvrat je na rasporedu 25. svibnja od 18:30 na Gripama, a igra se na dvije pobjede.