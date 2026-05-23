Zaštitari intervenirali na svečanosti Hrvatske vojske: Muškarac utrčao na pozornicu i prekinuo program

Prema prvim informacijama muškarac se tijekom programa popeo na pozornicu, nakon čega su brzo reagirali zaštitari koji su ga udaljili pred okupljenim građanima i uzvanicima.

Incident se dogodio tijekom svečanog programa kojim se obilježava jedan od najvažnijih datuma u stvaranju Hrvatske vojske. Na događanju su sudjelovali brojni hrvatski branitelji, državni dužnosnici i građani.

Ranije tijekom dana u Zagrebu su položeni vijenci kod Spomenika domovini i zapaljene svijeće kod spomenika Franji Tuđmanu, čime je počelo obilježavanje 35. obljetnice povijesnog postrojavanja ZNG-a u Kranjčevićevoj ulici 1991. godine.

Ministar obrane Ivan Anušić tom je prilikom poručio kako je Hrvatska vojska danas u procesu “povijesne modernizacije” te istaknuo da će za nekoliko godina biti među najmodernijim manjim vojskama unutar NATO-a.

Za sada nema informacija je li muškarac priveden niti koji su bili motivi njegova izlaska na pozornicu, piše tportal.