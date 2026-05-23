Umirovljenici bi uskoro mogli dobivati više novca svaki mjesec, procurili detalji plana

Od 1. siječnja 2027. godine mirovine u Hrvatskoj više se neće oporezivati, a riječ je o velikoj poreznoj promjeni koju bi Vlada uskoro trebala službeno predstaviti, pišu 24 sata.

Kako navodi taj medij, konačna odluka donesena je nakon što je premijer Andrej Plenković podržao da mjera stupi na snagu već početkom 2027. godine, iako se ranije razmatralo odgađanje do 2028.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U Vladi smatraju da više nema razloga za čekanje s mjerom koja bi trebala povećati primanja umirovljenika i olakšati im suočavanje s rastom životnih troškova.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, gotovo pola milijuna umirovljenika trenutačno plaća porez na mirovinu. Na mirovine isplaćene u ožujku porez je obračunat za 491.462 umirovljenika, odnosno oko 40 posto svih korisnika mirovina.

Broj oporezovanih umirovljenika posljednjih godina raste jer se mirovine postupno povećavaju kroz redovita usklađivanja i Vladine mjere, dok je osobni odbitak ostao na 600 eura. Zbog toga sve više umirovljenika prelazi prag za oporezivanje, iako im se životni standard nije značajno poboljšao.

Najviše bi profitirali umirovljenici s većim mirovinama

Trenutačno se porez obračunava na dio mirovine koji prelazi 600 eura mjesečno, a stopa ovisi o mjestu prebivališta.

Prema procjenama koje prenose 24 sata, umirovljenici s mirovinom od 1000 eura nakon ukidanja poreza imali bi u prosjeku oko 42 eura više mjesečno. Oni s mirovinom od 800 eura imali bi oko 21 euro više, dok bi umirovljenicima s mirovinom od 650 eura ostajalo oko 5,20 eura više mjesečno.

Dio umirovljeničkih udruga podržava potpuno ukidanje poreza na mirovine i smatra da je riječ o stečenom pravu. S druge strane, dio organizacija zagovara povećanje osobnog odbitka sa 600 na 1500 eura umjesto potpunog ukidanja poreza.

Predsjednica Matice umirovljenika Hrvatske Višnja Fortuna podržala je ukidanje poreza za sve umirovljenike.

"Ako nekome nije drago što će se ukinuti porez na mirovine i tako učiniti nešto za umirovljenike, meni je žao što su takvi ljudi na pozicijama", rekla je.

Prema posljednjim podacima HZMO-a, prosječna mirovina u Hrvatskoj iznosi 689 eura, dok je medijalna 513,57 eura, što znači da polovica umirovljenika prima manje od tog iznosa.