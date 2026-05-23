Pogledajte kako su uklonjene labilne stijene iznad igrališta OŠ Kamen-Šine

Tonći Rađa objavio je snimku akcije raščišćavanja i uklanjanja opasnih stijena iznad igrališta Osnovne škole Kamen-Šine u Splitu.

Kako je naveo u opisu objave, akcija je provedena tijekom 19. i 20. svibnja, a u njoj su sudjelovali Nikola Brnada i Tonći Rađa.

"Raščišćavanje. Kavavanjem smo smadrljali sve labilne stijene na pokosu iznad igrališta OŠ Kamen-Šine", napisao je Rađa.

Na snimci se vidi kako dvojac uklanja i gura nestabilne stijene s pokosa iznad školskog igrališta kako bi se uklonila potencijalna opasnost za djecu i prolaznike.

Objava je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama, a brojni pratitelji pohvalili su akciju i trud uložen u sanaciju terena.