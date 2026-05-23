Na Silbi započelo međužupanijsko natjecanje u udičarenju iz brodice

Na Silbi je jutros počelo međužupanijsko natjecanje u udičarenju iz brodice u organizaciji Športsko ribolovnog društva „Galeb – Silba“, koje je na otok dovelo osam klubova iz različitih dijelova Hrvatske i 50-ak natjecatelja.

Od ranih jutarnjih sati more oko Silbe puno je natjecateljskih brodica, a atmosfera među ekipama, sucima i organizatorima pokazuje koliko ovakva događanja znače sportskoj ribolovnoj zajednici. Među sudionicima je i svjetski prvak u sportskom ribolovu Ivan Galzina, uz niz iskusnih natjecatelja koji iza sebe imaju brojna domaća i međunarodna natjecanja.

ŠRD „Galeb – Silba“ već je više od 10 godina domaćin poznatog BIG GAME FISHING SILBA natjecanja u lovu na veliku ribu, a uz brojna lokalna događanja poput lignjade i arbunijade, ovo je prvo veće službeno natjecanje koje Društvo dodaje u svoje aktivnosti.

Za malo otočno društvo ovo je velik organizacijski korak i dodatna potvrda da Silba ima ljude, znanje i zajednicu koja može biti domaćin ozbiljnim sportskim događanjima.

Natjecanje se nastavlja i sutra u jutarnjem terminu, nakon čega slijedi proglašenje pobjednika i zatvaranje natjecanja.

Svi koji žele posjetiti završni dan natjecanja i podržati natjecatelje mogu sutra, u nedjelju, doći na Silbu katamaranom „Kalelarga“ TP Line, koji iz Zadra s Poluotoka polazi u 8:45 sati, dok je povratak sa Silbe predviđen istim brodom u 18:00 sati.