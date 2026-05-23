Sunčano jutro na Pazaru privuklo mnoštvo, ima nešto za svakoga

Sunčano subotnje jutro privuklo je velik broj Splićana i turista na Pazar, koji su unatoč visokim temperaturama, popunili štandove u potrazi za najboljim namirnicama.

Na tržnici je u ponudi širok izbor sezonskog voća i povrća, a cijene variraju ovisno o vrsti i kvaliteti proizvoda. Tako se rajčice prodaju oko 5 eura po kilogramu, dok su krastavci i krumpiri najčešće oko 3 eura. Blitva i limun dosežu oko 3,50 eura, a naranče se mogu pronaći po nešto povoljnijoj cijeni od oko 2,50 eura. Kapula i salata uglavnom drže razinu od oko 3 eura po kilogramu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Među povoljnijim artiklima kupci često biraju ravanelu, koja se prodaje oko 1,50 eura, te jabuke po otprilike 2 eura za kilogram. Posebnu pažnju i dalje privlači sezonsko voće – jagode se najčešće prodaju po 3,50 eura, dok se na pojedinim štandovima mogu naći i povoljnije varijante u manjim pakiranjima spremnim za konzumaciju „u hodu“.

Trešnje su, kao i obično u ovo doba godine, među skupljim proizvodima na Pazaru. Cijene se kreću i do 10 eura po kilogramu, no ponegdje ih je moguće pronaći i za oko 8 eura. Sličan trend bilježi se i svake sezone, kada upravo trešnje i jagode znaju dosezati znatno više cijene, a prethodnih godina trešnje su u pojedinim razdobljima dosezale i do 20 eura po kilogramu.

Čega je još bilo u ponudi jutros na Pazaru, pogledajte u galeriji.