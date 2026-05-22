Automobil na Braču potpuno uništen. Ovo su slike s mjesta strašne nesreće u kojoj je jedna osoba smrtno stradala

Teška prometna nesreća dogodila se danas oko 14.45 sati u Supetru na otoku Braču, na raskrižju Ulice kralja Petra Krešimira i državne ceste DC 114, gdje su se sudarili kombi vozilo i osobni automobil.

Prema informacijama policije, u nesreći je jedna osoba smrtno stradala, dok je na mjestu događaja u tijeku očevid kojim će se utvrditi okolnosti tragedije.

Prizori s mjesta nesreće su potresni. Fotografije pokazuju potpuno smrskani osobni automobil koji je od siline udara gotovo prepolovljen, što svjedoči o jačini sudara. Dijelovi vozila razasuti su po cesti, a promet na tom području potpuno je obustavljen.

Zbog obavljanja očevida za sav promet zatvorena je državna cesta DC 114 na dionici Supetar – Sutivan – Milna, a vozila se preusmjeravaju preko rive u Supetru.

Policija apelira na vozače za dodatni oprez i strpljenje dok traje regulacija prometa.