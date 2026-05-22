HAJDUK – VUKOVAR 1991 3-2: Prvo poluvrijeme obilježila serija od čak pet pogodaka!

Hajduk danas s početkom od 18:15 igra s Vukovarom 1991 utakmicu 36. kola SuperSport HNL-a, a rezultat je 3:2 u korist Bijelih.

Posljednji susret u aktualnoj sezoni Bijeli dočekuju na drugom mjestu na kojem će i ostati bez obzira na ishod ovog ogleda. Vukovar 1991 od prošlog kola izgubio je i teoretske izglede za ostanak u prvoligaškom društvu te će se u sljedećoj sezoni natjecati u drugom razredu hrvatskog nogometa.

Podsjetimo, u prošlom su kolu Bijeli odigrali 1:1 na gostovanju kod Lokomotive, dok je Vukovar 1991 na domaćem terenu poražen od Varaždina s 2:0.

Hajduk je slavio u sva tri ogleda s Vukovarom u aktualnoj sezoni. Prva utakmica odigrana je u listopadu u Vinkovcima i završila je 1:0 pobjedom Bijelih. Zatim je Hajduk u prosincu s 2:1 pobijedio na Poljudu, a u posljednjem ogledu naša momčad s visokih 6:0 svladala je Vukovar na gostovanju u Osijeku.

Glavni je sudac utakmice Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagat će mu Dino Knez iz Osijeka i Željko Bučar iz Duge Rese, a četvrti je sudac Ivan Vukančić iz Benkovca. VAR je sudac Ivan Matić iz Osijeka, a asistent VAR suca Luka Pušić iz Zagreba.

Uoči samog početka susreta, Hajdučice su ispraćene ovacijama Poljuda ispraćene na centar stadiona. Bijele su osvojile prvi povijesni naslov nekoliko kola prije kraja, a Poljud ih je nagradio poštenim pljeskom.

Utakmica tek što je krenula, a Vukovar je zabio: u drugoj je minuti Banovec se izbacio na lijevu nogu pored Hodaka i pucao prema golu. Ivušić je ostao ukopan, a lopta je završila u mreži za 0:1. Pet je minuta potom Pajaziti povukao kroz sredinu, Almena je produžio do Brajkovića, a njegov je pokušaj ukrotio Đaković. U devetoj je minuti Brajković poravnao rezultat: Hodak je prošao desno, dodao Almeni, a on proslijedio do Brajkovića koji je lijevom nogom poslao izvrsnu loptu mrežu za 1:1.

U 16. je minuti Šego zabio za vodstvo: nakon kornera s desne strane, Almena je dodao Šegi čiji je udarac blokirao Gurlica, no nakon odbijanca kapetan je Hajduka zatresao mrežu za 2:1. Tri se minute kasnije Gurlica već iskupio: Gonzalez je ubacio iz slobodnog udarca, a u gužvi se najbolje snašao Gurlica koji je zatresao mrežu za 2:2. U 21. je minuti Ivušić napucao loptu u igrača Vukovara, no srećom po Splićane, promašio je Puljić. Pet je minuta kasnije Šego upisao i drugi pogodak na susretu: Huram je poslao loptu do Hrgovića u prostor, a on na drugoj strani uposlio Šegu koji je zabio za novo vodstvo Splićana od 3:2. U 28. je minuti Puljić pucao iskosa, otišlo je pokraj gola.

U 31. je minuti lopta išla prema Gonzalezu, no Ivušić je istrčao pravovremeno i spriječio bilo kakvu opasnost. Pet je minuta potom Brajković ubacio, no gosti su odbili u korner iz kojeg Splićani nisu konkretnije zaprijetili. U 44. je minuti Hajduk izborio tri kornera u nizu, ali nije konkretnije zaprijetio.

U jednominutnoj sudačkoj nadoknadi nije bilo većih prilika pa se na odmor otišlo s 3:2.

HAJDUK: Ivušić - Hodak, Gabrić, Marešić, Hrgović - Guillamon, Pajaziti - Brajković, Almena, Huram - Šego

Klupa: Silić, Stipica, Kalik, Rebić, Livaja, Raçi, Melnjak, Pukštas, Krovinović, Bamba, Durdov, Kutia

VUKOVAR 1991: Đaković - Gurlica, Vlasenko, Živković, Čabrajić - Shabani, Čaić - Butić, Gonzalez, Banovec - Puljić

Klupa: Bulat, Pintol, Biljan, Calhanoglu, Vinković, Pajvančić, Klanac, Bugas