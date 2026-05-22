Polaznici Ratne škole u službenom posjetu Gradu Sinju

U Gradskoj vijećnici Grada Sinja upriličen je prijem za polaznike Ratne škole „Ban Josip Jelačić“ pri Hrvatskim vojnim učilištem „Dr. Franjo Tuđman“. Polaznike su primili gradonačelnik Miro Bulj i njegov zamjenik Denis Bobeta, koji su ih upoznali s povijesnom, sigurnosnom i strateškom ulogom Sinja u stvaranju moderne hrvatske države.

Ratna škola, najviša vojno-civilna obrazovna institucija u Republici Hrvatskoj i ove godine kroz studijske posjete ključnim institucijama i gradovima nastavlja obrazovati visoke časnike Oružanih snaga RH te predstavnike civilnog sektora. Cilj programa je stjecanje neposrednih uvida u razvojne, sigurnosne i upravljačke procese važne za sustav domovinske sigurnosti.

Boravak u Sinju bio je prilika da se polaznici upoznaju s bogatom poviješću grada, ali i njegovim značajem tijekom Domovinskog rata. O ratnom putu i iskustvima iz najtežih dana hrvatske borbe za slobodu govorili su umirovljeni brigadir Matko Raos i umirovljeni bojnik Goran Kovačević, prenoseći budućim nositeljima najviših dužnosti dragocjena svjedočanstva iz vremena stvaranja hrvatske države.

Posebno emotivan trenutak susreta bio je kada se gradonačelnik Bulj prisjetio svojih ratnih početaka i odlaska u Domovinski rat sa svega 19 godina. Govoreći o prvim danima obrane Hrvatske, evocirao je uspomene na vrijeme kada je, kako je rekao, s puškom pap-ovkom, dvadeset metaka i u trapericama i tenisicama krenuo braniti domovinu. Svoja potresna iskustva podijelio je i ratni snimatelj Petar Malbaša, prisjećajući se teških scena koje je bilježio kamerom tijekom ratnih godina.

U znak poštovanja, predstavnici Ratne škole uručili su zahvalnice Matku Raosu, Goranu Kovačeviću i gradonačelniku Miru Bulju. Gradonačelnik je potom gostima darovao kip Čudotvorne Gospe Sinjske, ispričavši priču o nebeskoj zaštitnici Sinja koju su, podsjetio je, upravo vojnici okrunili 1716. godine nakon slavne obrane grada od Osmanlija. Uz poruku da kip postave u prostorije škole i da joj se mole, dodatno je naglasio duboku povezanost Sinja, vjere i hrvatskih branitelja.

Nakon svečanog prijema, predstavnici Ratne škole polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća kod spomenika ispred zgrade gradske uprave odali su počast poginulim hrvatskim braniteljima, potvrđujući trajno poštovanje prema onima koji su svoje živote utkali u slobodu Hrvatske.

Trenutačno se u Ratnoj školi školuje 28. naraštaj s jedanaest polaznika iz Republike Hrvatske iz Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH, Ministarstva unutarnjih poslova, Ureda državne revizije i Hrvatskog sabora, kao i četiri pripadnika oružanih snaga partnerskih država Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Slovenije.

Program posjeta Sinju zaključen je obilaskom Muzej Sinjske Alke, gdje su polaznici imali priliku dodatno upoznati bogatu kulturnu i vojnu baštinu grada koji stoljećima simbolizira slobodu, otpor i hrvatski identitet.