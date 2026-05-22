Što jesti kad ste mamurni? Nekoliko namirnica može vam pomoći

Što jesti kad ste mamurni? Buđenje s glavoboljom, suhim ustima i mučninom neugodan je početak dana, no postoje načini za ublažavanje simptoma. Pravilan odabir hrane i pića može značajno pomoći tijelu da se brže oporavi, rehidrira i ublaži glavobolju, mučninu i umor, a masna hrana koju mnogi preporučuju zapravo ne pomaže onoliko koliko se misli, piše Minuman.com.

Uzroci mamurluka

Alkohol je diuretik, što znači da potiče izlučivanje tekućine iz tijela. To dovodi do dehidracije i gubitka važnih elektrolita poput natrija, kalija i magnezija, što uzrokuje glavobolju, slabost i umor. Konzumacija alkohola također može sniziti razinu šećera u krvi, izazivajući drhtavicu i razdražljivost.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Uz to, alkohol nadražuje želučanu sluznicu, pojačava lučenje želučane kiseline i usporava probavu, što rezultira mučninom i bolovima. Iako se nakon konzumacije alkohola lakše zaspi, on remeti prirodni ciklus spavanja, zbog čega se idućeg dana osjećamo iscrpljeno, prenosi Index.

Namirnice koje pomažu kod mamurluka

Banane su bogate kalijem, elektrolitom koji tijelo gubi zbog diuretskog učinka alkohola. Nadoknada kalija pomaže u smanjenju grčeva u mišićima, a p

S udjelom vode većim od 90 posto, lubenica je idealna za rehidraciju. Sadrži i aminokiselinu L-citrulin, koja može poboljšati protok krvi i ublažiti glavobolju. Đumbir je poznat po svom djelovanju protiv mučnine. Čaj od đumbira umiruje želudac, smanjuje osjećaj mučnine i potiče probavu. Za dodatnu energiju, u čaj se može dodati med.

Što izbjegavati tijekom mamurluka

Uvriježeno je mišljenje da masna hrana poput hamburgera ili pizze "upija" alkohol, no ona zapravo može dodatno nadražiti već osjetljiv želudac. Također je preporučljivo izbjegavati kavu. Iako se čini kao dobro rješenje za podizanje energije, kava je, poput alkohola, diuretik i može pojačati dehidraciju i glavobolju.

Začinjena hrana također nije dobar izbor jer može izazvati dodatnu mučninu i bolove u želucu. Naposljetku, posezanje za novim alkoholnim pićem kako bi se "liječio" mamurluk samo odgađa neizbježno i ne rješava problem - dakle, ne vrijedi ona "klin se klinom izbija".

rirodni šećeri iz banana brzo podižu energiju. Jaja sadrže cistein, aminokiselinu koja pomaže tijelu u razgradnji acetaldehida, nusprodukta metabolizma alkohola odgovornog za simptome mamurluka. Proteini iz jaja stabiliziraju razinu šećera u krvi i osiguravaju energiju.

Tost od cjelovitih žitarica izvor je složenih ugljikohidrata koji polako otpuštaju energiju, čime se smanjuje osjećaj drhtavice i nestabilnosti. Konzumacijom alkohola tijelo gubi kalij i zdrave masti, a avokado ih nadoknađuje. Kremaste je teksture i lagan za probavu, a bogat je vlaknima i vitaminima B skupine koji potiču oporavak.

Za osjetljiv želudac, zobena kaša je blag i hranjiv izbor. Sadrži vitamine B skupine, željezo i magnezij, koji pomažu tijelu pri oporavku te uravnotežuju razinu šećera u krvi, osiguravajući stabilnu energiju tijekom dana. Pileća juha ili temeljac rehidriraju organizam i nadoknađuju natrij i druge elektrolite. Lako je probavljiva, a njezina toplina djeluje umirujuće.