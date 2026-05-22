VIDEO Maturanti iz Zadra razrednici poklonili - automobil

Nesvakidašnju i emotivnu gestu priredili su maturanti smjera zrakoplovnih tehničara iz Tehničke škole Zadar svojoj razrednici Nini, kojoj su na kraju školovanja odlučili zahvaliti na način koji će zasigurno dugo pamtiti.
U znak zahvalnosti za podršku, trud i godine provedene uz njih, učenici su svojoj razrednici poklonili automobil. Iznenađenje su organizirali u tajnosti, a trenutak kada je shvatila o čemu je riječ bio je ispunjen emocijama i oduševljenjem.
Njihova razrednica ostala je bez riječi, vidno dirnuta gestom svojih učenika, koji su ovim potezom pokazali koliko im je značila tijekom školovanja. Mnogi su komentirali kako ovakvi prizori vraćaju vjeru u odnos učenika i profesora te pokazuju koliko snažne veze mogu nastati tijekom zajedničkih školskih godina.
Video iznenađenja ubrzo se proširio društvenim mrežama i izazvao brojne pozitivne reakcije.
Ispod pogledajte kako je izgledao trenutak koji je razrednicu ostavio bez riječi:
@ninalui4 ..ako me danas srce nije izdalo,nece nikada.Hvala moji najdraži.4b ❤️❤️❤️ ludijada ,Tehnička škola Zadar #zadnjidanskole #razrednica #maturanti #surprise #croatia ♬ suono originale - Pedro