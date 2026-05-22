Nova promjena u Banovini: Splitska odvjetnica sjeda na važno pročelničko mjesto

Splitska odvjetnica Anita Jozičić imenovana je novom pročelnicom Upravnog odjela za poslove Gradskog vijeća, gradonačelnika i pravnu zaštitu Grada Splita. Na novu dužnost stupa 2. lipnja.

Jozičić dolazi iz Odvjetničkog društva Hanžeković & Partneri, gdje je radila na nizu pravnih područja, među kojima su medijsko i sportsko pravo, intelektualno vlasništvo, radno i ugovorno pravo, zaštita osobnih podataka, informacijske tehnologije te sudski i drugi pravni postupci.

Od splitskog Pravnog fakulteta do Banovine

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu 2012. godine, a pravosudni ispit položila je tri godine kasnije. Članica je Hrvatske odvjetničke komore, a u profesionalnom radu bavila se i stručnim pravnim temama iz područja parničnog i predstečajnog postupka.

Imenovanjem na novu funkciju Jozičić preuzima jedan od važnijih upravnih odjela u sustavu Grada Splita. Riječ je o odjelu koji ima ključnu ulogu u pripremi i provedbi akata gradonačelnika i Gradskog vijeća, organizaciji sjednica Gradskog vijeća, stručnoj i pravnoj potpori vijećnicima te koordinaciji normativno-pravnih poslova gradske uprave.

Odjel kroz koji prolaze ključni gradski akti

Ovaj odjel brine i o zakonitosti te pravnoj usklađenosti prijedloga akata koje pripremaju druga gradska upravna tijela, sudjeluje u izradi službenih dokumenata, vodi brigu o objavi službenih akata te obavlja poslove povezane sa zaštitom osobnih podataka, sponzorstvima i pokroviteljstvima.

Važan dio djelokruga odnosi se i na pravnu zaštitu interesa Grada Splita. To uključuje zastupanje Grada u sudskim, upravnim, prekršajnim, stečajnim, predstečajnim i drugim postupcima, kao i suradnju s vanjskim odvjetnicima i pravnim zastupnicima.