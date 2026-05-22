Ovo je prosječna plaća u Hrvatskoj. Je li vaša ovolika?

Prosječna neto plaća u Hrvatskoj za ožujak ove godine iznosila je 1.555 eura, objavio je Državni zavod za statistiku. U odnosu na isti mjesec prošle godine riječ je o nominalnom rastu od 7,4 posto, dok je realni rast iznosio 2,5 posto.

U usporedbi s veljačom, prosječna neto plaća bila je viša za 1,8 posto nominalno, odnosno 0,4 posto realno.

Najveće prosječne neto plaće u ožujku zabilježene su u zračnom prijevozu, gdje su zaposlenici u prosjeku primali 2.309 eura, dok su najmanje plaće imali zaposleni u proizvodnji odjeće, s prosjekom od 996 eura.

Podaci DZS-a pokazuju i da je medijalna neto plaća za ožujak iznosila 1.317 eura, što znači da je polovica zaposlenih primala manje, a polovica više od tog iznosa. U odnosu na veljaču medijalna plaća porasla je za 2,7 posto, dok je na godišnjoj razini veća za 9,8 posto.

Prosječna bruto plaća za ožujak iznosila je 2.183 eura. To je 2,1 posto više nego u veljači nominalno, odnosno 0,7 posto realno. U odnosu na ožujak prošle godine bruto plaće porasle su nominalno za 8,4 posto, a realno za 3,4 posto.

Najveće bruto plaće zabilježene su u djelatnosti promidžbe, istraživanja tržišta i odnosa s javnošću, gdje su iznosile prosječno 3.375 eura. Najniže bruto plaće ponovno su evidentirane u proizvodnji odjeće i iznosile su 1.325 eura.

Tijekom ožujka zaposlenici su prosječno imali 173 plaćena sata, što je 10,2 posto više nego mjesec ranije. Najviše plaćenih sati zabilježeno je u vodnom prijevozu, prosječno 188, dok su najmanje imali zaposleni u pravnim i računovodstvenim djelatnostima te djelatnostima socijalne skrbi bez smještaja, po 163 sata.

Prosječna neto satnica za ožujak iznosila je 8,72 eura. U odnosu na veljaču bila je niža za 7,2 posto, dok je na godišnjoj razini porasla za 3,1 posto.