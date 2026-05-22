FOTO Maturanti preplavili Rivu: Pjesma, smijeh i šarena povorka mladosti u srcu Splita

Splitski maturanti danas slave jedan od najvažnijih dana u svom mladom životu – kraj srednjoškolskog obrazovanja. Riva je od ranih poslijepodnevnih sati bila ispunjena pjesmom, smijehom, zagrljajima i dobrom atmosferom, a velik broj maturanata okupio se kako bi zajedno obilježio završetak škole.

U šarenim majicama, s potpisima kolega i prijatelja, maturanti su se družili, fotografirali i zabavljali na Rivi, stvarajući prepoznatljivu slavljeničku atmosferu kakva se u Splitu i cijeloj Hrvtaskoj tradicionalno veže uz posljednji dan nastave.

Riva u znaku mladosti i veselja

Bilo ih je uistinu mnogo. Maturanti su ispunili prostor ispred zgrade Prokurativa i okolnih ulica. Pjevalo se, plesalo, dizale su se ruke u zrak, a osmijesi nisu silazili s lica.

Okupljanje na Rivi tek je uvod u nastavak programa. Nakon druženja u centru grada, maturanti kreću prema Zvončacu, gdje ih očekuje pravi show i nastavak velike zabave.

Program na Zvončacu donosi glazbu, ples i druženje do večernjih sati, a upravo će ondje maturanti nastaviti slavlje u organiziranom programu "Adio školo 2026.".

Dan koji će pamtiti

Za splitske maturante ovo je dan emocija, ponosa i veselja. Nakon godina školskih obveza, ispita, prijateljstava i zajedničkih uspomena, danas su na Rivi pokazali koliko im znači ovaj trenutak.