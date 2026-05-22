U Okrugu Gornjem kreću radovi na kanalizaciji, zatvaraju se dijelovi prometnica

U ponedjeljak, 25. svibnja, počinju radovi na kanalizacijskim cjevovodima na području Okruga Gornjeg u sklopu projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Kaštela – Trogir.

Kako je najavio Vodovod i kanalizacija Split, radovi će se izvoditi na više lokacija i trajat će do 15. lipnja, dok je asfaltiranje planirano do kraja lipnja.

Gdje će se izvoditi radovi?

Radovi na kanalizacijskom cjevovodu oznake O-8.9.1 izvodit će se u Ulici Put Garbine, na dijelu od kućnog broja 50 do broja 46.

Na cjevovodu oznake O-8.9.3 radovi će se odvijati u Ulici Fran Krste Frankopana, od kućnog broja 3 do Ulice Put Garbine kod kućnog broja 38.

Treća lokacija odnosi se na cjevovod oznake O-6.4.1.1, gdje će se radovi izvoditi u Ulici Put Rastića, na dijelu od kućnog broja 8 do broja 10.

Dionice će biti zatvorene za promet

Iz ViK-a navode kako će tijekom izvođenja radova biti uvedena privremena regulacija prometa te će dionice na kojima se izvode radovi biti zatvorene za sav promet.

Za stanare će biti osiguran pješački koridor uz zonu radova.