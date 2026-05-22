Službena odluka! Grad Split opet daje 250.000 eura za promociju Ultra Europe festivala

Grad Split ponovno izdvaja pozamašan iznos za promociju grada kroz festival Ultra Europe. Prema odluci o odabiru, posao je dodijeljen splitskoj tvrtki MPG Live d.o.o., a vrijednost ugovora koji se planira sklopiti iznosi 200.000 eura bez PDV-a, odnosno 250.000 eura s PDV-om.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Riječ je o postupku nabave pod nazivom "Promocija grada Splita kroz promociju ULTRA EUROPE Festivala", provedenom kao pregovarački postupak bez prethodne objave poziva na nadmetanje. Na postupak je pristigla samo jedna ponuda, i to ponuda tvrtke MPG Live d.o.o.

Odluku je prije nekoliko najavio gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, a sada je odluka postala i službena.

I lani isti iznos

Grad Split je i prošle godine za promociju grada kroz Ultra Europe izdvojio isti iznos. I tada je posao dobila tvrtka MPG Live d.o.o., a ugovor je iznosio 200.000 eura bez PDV-a, odnosno 250.000 eura s PDV-om. To znači da je Grad Split u dvije godine za ovu vrstu promocije kroz Ultra Europe predvidio ukupno 500.000 eura s PDV-om.

U Split stižu velika imena elektroničke scene

Ovogodišnje izdanje Ultra Europe festivala održat će se od 10. do 12. srpnja 2026. godine u splitskom Parku mladeži. Prema ranije objavljenim informacijama, ovogodišnji line up dodatno je pojačan nizom velikih imena elektroničke scene.

Nakon najave dolaska Calvina Harrisa, festivalskoj postavi pridružuju se Hardwell, Armin van Buuren, DJ Snake, Afrojack, Adam Beyer, Jamie Jones, CamelPhat, Oliver Heldens, Subtronics i Nico Moreno, a line up dodatno upotpunjuju HALŌ i Maddix. Uz njih, na ovogodišnjoj Ultri najavljeni su i Martin Garrix te John Summit, čime organizatori najavljuju jedno od najjačih izdanja festivala do sada.

Festival koji privlači publiku iz cijelog svijeta

Ultra Europe je tijekom dosadašnjih izdanja u Splitu ugostila tisuće nastupa najvećih svjetskih imena elektroničke glazbe, dok je festivalsku atmosferu uživo doživjelo više od milijun i pol posjetitelja iz cijelog svijeta. Organizatori za ovogodišnje izdanje najavljuju više od sto tisuća posjetitelja, a festival ponovno zauzima jedno od središnjih mjesta na karti velikih glazbenih događanja ovog ljeta.