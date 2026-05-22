STARO, MLADO, ŽIVOT CILI Najvjerniji navijači Hajduka i danas su na Poljudu

Hajduk danas s početkom u 18.15 sati igra s Vukovarom 1991 utakmicu 36. kola SuperSport HNL.

- Došli su iz druge lige. Imaju dobrih igrača, Puljić je odigrao vrlo dobru sezonu. Imali su tri trenera, nije im bilo lako. U jednom trenutku je djelovalo da su otpisani, vratili su se, ali nisu uspjeli. U određenim trenucima nisu imali ni sreće. Ne znam jesu li mogli više od ovoga, ali su držali pritisak na Osijeku i mnogim klubovima su stvorili probleme. Želimo sezonu završiti s pobjedom. Osigurali smo drugo mjesto. Dinama nismo mogli pratiti, ali igrači su odradili dobru sezonu - ovako je na konferenciji za medije uoči ogleda s Vukovarom govorio trener Gonzalo Garcia.

Posljednji susret u aktualnoj sezoni Bijeli dočekuju na drugom mjestu na kojem će i ostati bez obzira na ishod ovog ogleda. Vukovar 1991 od prošlog kola izgubio je i teoretske izglede za ostanak u prvoligaškom društvu te će se u sljedećoj sezoni natjecati u drugom razredu hrvatskog nogometa.

Podsjetimo, u prošlom kolu Bijeli su odigrali 1:1 na gostovanju kod Lokomotive, dok je Vukovar 1991 na domaćem terenu poražen od Varaždina s 2:0.

Hajduk je slavio u sva tri ogleda s Vukovarom u aktualnoj sezoni. Prva utakmica odigrana je u listopadu u Vinkovcima i završila je 1:0 pobjedom Bijelih. Zatim je Hajduk u prosincu s 2:1 pobijedio na Poljudu, a u posljednjem ogledu naša momčad s visokih 6:0 svladala je Vukovar na gostovanju u Osijeku.

Glavni sudac utakmice je Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagat će mu Dino Knez iz Osijeka i Željko Bučar iz Duge Rese, a četvrti sudac je Ivan Vukančić iz Benkovca. VAR sudac je Ivan Matić iz Osijeka, a asistent VAR suca je Luka Pušić iz Zagreba.

Navijači Hajduka stižu na Poljud, a kao i uvijek - tu su sve generacije.