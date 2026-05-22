Close Menu

Šuta čestitao Nikoli Koceić-Bilanu na izboru za rektora Sveučilišta u Splitu

Šuta je pritom naglasio da Sveučilište daje snažan doprinos znanosti, inovacijama i društvu u cjelini, čime dodatno potvrđuje važnu ulogu akademske zajednice u životu Splita

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta čestitao je prof. dr. sc. Nikoli Koceić-Bilanu na izboru za rektora Sveučilišta u Splitu, istaknuvši njegovo dosadašnje akademsko i organizacijsko iskustvo te doprinos razvoju splitskog sveučilišta.

"Ovo je najveća moguća čast": Nikola Koceić Bilan nakon uvjerljive pobjede otkrio što želi od Sveučilišta u Splitu

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Sveučilište kao ključni nositelj razvoja Splita

Iz Grada Splita poručuju kako Sveučilište u Splitu svojim rezultatima, kvalitetom rada te velikim brojem studenata i djelatnika predstavlja jednog od ključnih nositelja razvoja grada.

Šuta je pritom naglasio da Sveučilište daje snažan doprinos znanosti, inovacijama i društvu u cjelini, čime dodatno potvrđuje važnu ulogu akademske zajednice u životu Splita.

Nikola Koceić Bilan novi je rektor Sveučilišta u Splitu, naslijedit će Dragana Ljutića

Nastavak suradnje Grada i Sveučilišta

Gradonačelnik je izrazio uvjerenje da će Grad Split i Sveučilište u Splitu nastaviti uspješnu suradnju na projektima važnima za razvoj grada i akademske zajednice.

Novom rektoru poželio je puno uspjeha u obnašanju ove odgovorne dužnosti.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0