Šuta čestitao Nikoli Koceić-Bilanu na izboru za rektora Sveučilišta u Splitu

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta čestitao je prof. dr. sc. Nikoli Koceić-Bilanu na izboru za rektora Sveučilišta u Splitu, istaknuvši njegovo dosadašnje akademsko i organizacijsko iskustvo te doprinos razvoju splitskog sveučilišta.
Sveučilište kao ključni nositelj razvoja Splita
Iz Grada Splita poručuju kako Sveučilište u Splitu svojim rezultatima, kvalitetom rada te velikim brojem studenata i djelatnika predstavlja jednog od ključnih nositelja razvoja grada.
Šuta je pritom naglasio da Sveučilište daje snažan doprinos znanosti, inovacijama i društvu u cjelini, čime dodatno potvrđuje važnu ulogu akademske zajednice u životu Splita.
Nastavak suradnje Grada i Sveučilišta
Gradonačelnik je izrazio uvjerenje da će Grad Split i Sveučilište u Splitu nastaviti uspješnu suradnju na projektima važnima za razvoj grada i akademske zajednice.
Novom rektoru poželio je puno uspjeha u obnašanju ove odgovorne dužnosti.