HAJDUK - VUKOVAR: Hajdučice ispraćene ovacijama uoči početka susreta

Hajduk danas s početkom od 18:15 igra s Vukovarom 1991 utakmicu 36. kola SuperSport HNL-a.

Posljednji susret u aktualnoj sezoni Bijeli dočekuju na drugom mjestu na kojem će i ostati bez obzira na ishod ovog ogleda. Vukovar 1991 od prošlog kola izgubio je i teoretske izglede za ostanak u prvoligaškom društvu te će se u sljedećoj sezoni natjecati u drugom razredu hrvatskog nogometa.

Podsjetimo, u prošlom su kolu Bijeli odigrali 1:1 na gostovanju kod Lokomotive, dok je Vukovar 1991 na domaćem terenu poražen od Varaždina s 2:0.

Hajduk je slavio u sva tri ogleda s Vukovarom u aktualnoj sezoni. Prva utakmica odigrana je u listopadu u Vinkovcima i završila je 1:0 pobjedom Bijelih. Zatim je Hajduk u prosincu s 2:1 pobijedio na Poljudu, a u posljednjem ogledu naša momčad s visokih 6:0 svladala je Vukovar na gostovanju u Osijeku.

Glavni je sudac utakmice Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagat će mu Dino Knez iz Osijeka i Željko Bučar iz Duge Rese, a četvrti je sudac Ivan Vukančić iz Benkovca. VAR je sudac Ivan Matić iz Osijeka, a asistent VAR suca Luka Pušić iz Zagreba.

Uoči samog početka susreta, Hajdučice su ispraćene ovacijama Poljuda ispraćene na centar stadiona. Bijele su osvojile prvi povijesni naslov nekoliko kola prije kraja, a Poljud ih je nagradio poštenim pljeskom.

HAJDUK: Ivušić - Hodak, Gabrić, Marešić, Hrgović - Guillamon, Pajaziti - Brajković, Almena, Huram - Šego

Klupa: Silić, Stipica, Kalik, Rebić, Livaja, Raçi, Melnjak, Pukštas, Krovinović, Bamba, Durdov, Kutia

VUKOVAR 1991: Đaković - Gurlica, Vlasenko, Živković, Čabrajić - Shabani, Čaić - Butić, Gonzalez, Banovec - Puljić

Klupa: Bulat, Pintol, Biljan, Calhanoglu, Vinković, Pajvančić, Klanac, Bugas