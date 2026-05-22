"DJEVOJKE U LJETNIM HALJINAMA VOLIM" Uh, danas je baš vruće, pravo ljetno vrijeme. Svi su odbacili duge rukave sa sebe

Na Poljudu danas vlada prava nogometna atmosfera. Hajduk pred velikim brojem navijača igra protiv Vukovara, a tribine su se već uoči početka susreta počele dobro popunjavati.

Napokon je stiglo pravo proljetno, gotovo ljetno vrijeme pa su brojni navijači na stadion došli u kratkim rukavima, kratkim hlačama i sunčanim naočalama, uživajući u toplom i sunčanom danu. Uz pjesmu, navijanje i dobro raspoloženje, oko stadiona i na tribinama osjeća se pozitivna atmosfera kakvu navijači priželjkuju tijekom cijele sezone. Posebno raspoloženi bili su najmlađi navijači.

Bijeli na travnjaku traže novu pobjedu, dok s tribina imaju glasnu podršku svojih navijača koji su i danas pokazali koliko im znači klub i zajedničko druženje na splitskom stadionu.