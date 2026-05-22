Golijada na Poljudu za oproštaj sezone: Hajduk slavio rezultatom 6:3

Hajduk je danas s početkom od 18:15 igrao s Vukovarom 1991 utakmicu 36. kola SuperSport HNL-a, a krajnji je rezultat otišao u korist Splićana koji su slavili rezultatom 6:3, a Torcida je sve zaključila pjesmom: "Kad si prvi na kraju sezone".

Hajduk je slavio u sva tri ogleda s Vukovarom u aktualnoj sezoni. Prva utakmica odigrana je u listopadu u Vinkovcima i završila je 1:0 pobjedom Bijelih. Zatim je Hajduk u prosincu s 2:1 pobijedio na Poljudu, a u posljednjem ogledu naša momčad s visokih 6:0 svladala je Vukovar na gostovanju u Osijeku.

Glavni je sudac utakmice bio Patrik Kolarić iz Čakovca, pomagali su mu Dino Knez iz Osijeka i Željko Bučar iz Duge Rese, a četvrti je sudac bio Ivan Vukančić iz Benkovca. VAR je bio sudac Ivan Matić iz Osijeka, a asistent VAR suca Luka Pušić iz Zagreba.

Utakmica tek što je krenula, a Vukovar je zabio: u drugoj je minuti Banovec se izbacio na lijevu nogu pored Hodaka i pucao prema golu. Ivušić je ostao ukopan, a lopta je završila u mreži za 0:1. Pet je minuta potom Pajaziti povukao kroz sredinu, Almena je produžio do Brajkovića, a njegov je pokušaj ukrotio Đaković. U devetoj je minuti Brajković poravnao rezultat: Hodak je prošao desno, dodao Almeni, a on proslijedio do Brajkovića koji je lijevom nogom poslao izvrsnu loptu mrežu za 1:1.

U 16. je minuti Šego zabio za vodstvo: nakon kornera s desne strane, Almena je dodao Šegi čiji je udarac blokirao Gurlica, no nakon odbijanca kapetan je Hajduka zatresao mrežu za 2:1. Tri se minute kasnije Gurlica već iskupio: Gonzalez je ubacio iz slobodnog udarca, a u gužvi se najbolje snašao Gurlica koji je zatresao mrežu za 2:2. U 21. je minuti Ivušić napucao loptu u igrača Vukovara, no srećom po Splićane, promašio je Puljić. Pet je minuta kasnije Šego upisao i drugi pogodak na susretu: Huram je poslao loptu do Hrgovića u prostor, a on na drugoj strani uposlio Šegu koji je zabio za novo vodstvo Splićana od 3:2. U 28. je minuti Puljić pucao iskosa, otišlo je pokraj gola.

U 31. je minuti lopta išla prema Gonzalezu, no Ivušić je istrčao pravovremeno i spriječio bilo kakvu opasnost. Pet je minuta potom Brajković ubacio, no gosti su odbili u korner iz kojeg Splićani nisu konkretnije zaprijetili. U 44. je minuti Hajduk izborio tri kornera u nizu, ali nije konkretnije zaprijetio. U jednominutnoj sudačkoj nadoknadi nije bilo većih prilika pa se na odmor otišlo s rezultatom iz 28. minute.

Drugo je poluvrijeme krenulo s izmjenom u redovima Vukovara, Biljan je zamijenio Shabanija. U 50. je Brajković izborio korner, ali Bijeli nisu konkretnije zaprijetili. Dvije je minute potom požutio Biljan.

U 55. je minuti Hajduk upisao četvrti pogodak: nakon kornera Banovec je poslao loptu u vlastitu mrežu. Minutu je nakon Huram upisao prvijenac u dresu Hajduka: Hrgović je dodao Šegi, a on proslijedio do Hurama koji je iskosa pogodio dalji Đakovićev kut za 5:2. Potom je Vinković zamijenio Butića.

U 60. su minuti gosti imali korner, no obranili su se Splićani. Dvije je minute potom Brajkovića zamijenio Durdov, a Hurama Pukštaš, kojemu je Šego dao kapetansku traku. U 63. je minuti nakon gužve u kaznenom prostoru, Pukštas je igrao rukom, a onda je Gabrić ubacio na drugu stranu gdje je rukom igrao igrač Vukovara. Nakon VAR provjere dosuđen je kazneni udarac koji je uspješno realizirao Almena za 6:2. U 67. je minuti Klanac zamijenio Čaića. Četiri su minute kasnije Bamba i Kalik zamijenili Almenu i Šegu. U 73. je minuti Bamba pao u kaznenom prostoru, ali sudac Kolarić pokazao mu je da se pridigne.

U 76. je minuti pucao Klanac, no otišlo je pored gola. Minutu je zatim Kutia zamijenio Hodaka i upisao debi u dresu Hajduka. U 80. je minuti Čabrajića zamijenio Bugac. Tri je minute potom Pukštas tražio Bambu, no Bijeli nisu konkretnije zaprijetili. U 88. je minuti Vukovar dobio kazneni udarac: Guillamon je nakon bespotrebna prekršaja dobro žuti karton, a uspješno ga je realizirao Puljić za 6:3.

U drugoj minuti trominutne sudačke nadoknade pucao je Bamba lijevom, obranio je Đaković, a to je ujedno bila i posljednja prilika susreta.

HAJDUK: Ivušić - Hodak, Gabrić, Marešić, Hrgović - Guillamon, Pajaziti - Brajković, Almena, Huram - Šego

Klupa: Silić, Stipica, Kalik, Rebić, Livaja, Raçi, Melnjak, Pukštas, Krovinović, Bamba, Durdov, Kutia

VUKOVAR 1991: Đaković - Gurlica, Vlasenko, Živković, Čabrajić - Shabani, Čaić - Butić, Gonzalez, Banovec - Puljić

Klupa: Bulat, Pintol, Biljan, Calhanoglu, Vinković, Pajvančić, Klanac, Bugas