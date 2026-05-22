GONZALO GARCIA NAKON TRIJUMFA NA POLJUDU 'Mislim da nas je sezona naučila puno toga'

Hajduk je danas s početkom od 18:15 igrao s Vukovarom 1991 utakmicu 36. kola SuperSport HNL-a, a krajnji je rezultat otišao u korist Splićana koji su slavili rezultatom 6:3.

Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon susreta odgovarao je na novinarska pitanja.

Kako ste vidjeli utakmicu?

Nije bila lagana, imali su puno mladih igrača. Radili smo neke dobre stvari, no nikad nije lako kad primiš gol u prvoj minuti. Bilo je i grešaka, no svi su se borili, braniči su držali obranu. Mislim da je 68 bodova zadovoljavajuće.

Kutia je debitirao, a Huram upisao asistenciju. Na kraju je i publika skandirala?

Da, ali mislim da nas je ova sezona puno toga naučila. Mladi igrači su se poboljšali u odnosu na prosinac, Šego je također bio dobar, kao i Brajković. Svi su imali sjajne trenutke, rasli smo i mislim da je to najbitnije.

Kako ste vidjeli sezonu u globalu?

Mislim da smo mogli biti još bolji, ali sada smo bolji od Rijeke. U Kupu smo ispali nakon teškog poraza, nekada smo imali i sreće, ali bilo je i lijepo gledati naše utakmice, imali smo igru, bili smo dominantni. Gubio sam energiju na stvari koje nemaju baš tolike veze s nogometom, ali sretan sam. i dalje mislim da smo mogli biti još bolji, naučio sam puno iz grešaka i sigurno ih neću ponoviti.

Kakav Hajduk očekujete?

U trenutku smo gdje ne znamo što očekivati. Očekivao sam nešto što se nije dogodilo, radili smo neke dobre stvari, ali prije svega očekujem da promijenimo mentalitet i da imamo pobjednički stav. Onda očekujem da se još poboljšamo, radim s puno ljudi. Nekad te ljudi razočaraju, a nekad te neki i iznenade. To je život.

Koji je program za dalje, kada će krenuti pripreme?

Mislim da će krenuti 15. lipnja. Bit će i promjena u Klubu, imamo i nove ljude, sportskog direktora. Mislim da se trebam malo odmoriti i da trebam biti s obitelji. Jedini kojima se trebam ispričati su oni – obitelj kojoj nisam posvetio dovoljno vremena.

Tko je Vaš favorit na Svjetskom prvenstvu?

Ima dobrih reprezentacija, primjerice Španjolska, oni jako dobro igraju. Tu je i Francuska koja ima dobre igrače, ali ne i to što i Španjolska.

Kako usporediti početak i kraj sezone u Hajduku?

Moj je posao biti trener, nekada na tebe gledaju kao idiota. Moram naučiti da će me nekad igrači i mrziti, nije sve tako lijepo u životu. Na to sam trošio energiju, a i onda kada smo bili u vrhu neke su mi stvari ometale fokus na ono što bi trebalo.

Kako biste ocijenili sezonu veznjaka? Što Vam još nedostaje?

Mislim imamo kvalitetu, ali nekada nam je nešto nedostajalo. Treba nam fizička spremnost i mentalitet. Imali smo dobrih trenutaka jer su svi dobro igrali i gurali. Treba nam i apetit za pobjedu, igrači koji grizu na terenu, a ne da umiru.