GONZALO GARCIA NAKON TRIJUMFA NA POLJUDU 'Mislim da nas je sezona naučila puno toga'

Hajduk je danas s početkom od 18:15 igrao s Vukovarom 1991 utakmicu 36. kola SuperSport HNL-a, a krajnji je rezultat otišao u korist Splićana koji su slavili rezultatom 6:3.
Trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon susreta odgovarao je na novinarska pitanja.
Kako ste vidjeli utakmicu?
- Nije bila lagana, imali su puno mladih igrača. Radili smo neke dobre stvari, no nikad nije lako kad primiš gol u prvoj minuti. Bilo je i grešaka, no svi su se borili, braniči su držali obranu. Mislim da je 68 bodova zadovoljavajuće.
Kutia je debitirao, a Huram upisao asistenciju. Na kraju je i publika skandirala?
- Da, ali mislim da nas je ova sezona puno toga naučila. Mladi igrači su se poboljšali u odnosu na prosinac, Šego je također bio dobar, kao i Brajković. Svi su imali sjajne trenutke, rasli smo i mislim da je to najbitnije.
Kako ste vidjeli sezonu u globalu?
- Mislim da smo mogli biti još bolji, ali sada smo bolji od Rijeke. U Kupu smo ispali nakon teškog poraza, nekada smo imali i sreće, ali bilo je i lijepo gledati naše utakmice, imali smo igru, bili smo dominantni. Gubio sam energiju na stvari koje nemaju baš tolike veze s nogometom, ali sretan sam. i dalje mislim da smo mogli biti još bolji, naučio sam puno iz grešaka i sigurno ih neću ponoviti.
Kakav Hajduk očekujete?
- U trenutku smo gdje ne znamo što očekivati. Očekivao sam nešto što se nije dogodilo, radili smo neke dobre stvari, ali prije svega očekujem da promijenimo mentalitet i da imamo pobjednički stav. Onda očekujem da se još poboljšamo, radim s puno ljudi. Nekad te ljudi razočaraju, a nekad te neki i iznenade. To je život.
Koji je program za dalje, kada će krenuti pripreme?
- Mislim da će krenuti 15. lipnja. Bit će i promjena u Klubu, imamo i nove ljude, sportskog direktora. Mislim da se trebam malo odmoriti i da trebam biti s obitelji. Jedini kojima se trebam ispričati su oni – obitelj kojoj nisam posvetio dovoljno vremena.
Tko je Vaš favorit na Svjetskom prvenstvu?
- Ima dobrih reprezentacija, primjerice Španjolska, oni jako dobro igraju. Tu je i Francuska koja ima dobre igrače, ali ne i to što i Španjolska.
Kako usporediti početak i kraj sezone u Hajduku?
- Moj je posao biti trener, nekada na tebe gledaju kao idiota. Moram naučiti da će me nekad igrači i mrziti, nije sve tako lijepo u životu. Na to sam trošio energiju, a i onda kada smo bili u vrhu neke su mi stvari ometale fokus na ono što bi trebalo.
Kako biste ocijenili sezonu veznjaka? Što Vam još nedostaje?
- Mislim imamo kvalitetu, ali nekada nam je nešto nedostajalo. Treba nam fizička spremnost i mentalitet. Imali smo dobrih trenutaka jer su svi dobro igrali i gurali. Treba nam i apetit za pobjedu, igrači koji grizu na terenu, a ne da umiru.
