Na ovom mjestu nalazi se čak stotinjak ilirskih gomila, a ova je veličanstvena - promjera čak 45 metara

Zahvaljujući plodnoj dolini, velikom broju izvora pitke vode te blizini mora Konavle prate kontinuitet življenja još od prapovijesti. Na njenom se području nalazi preko 100-tinjak prapovijesnih, ilirskih gomila, a najimpozantnija je u neposrednoj blizini sela Mikulići.

Brončano ili željeznodobni humak nastao nabacivanjem lomljenog, neobrađenog kamenja nad grobom. Gomila je promjera 45 m i visine 6,60 m. Vrh joj je zaravnjen pa se pretpostavlja da je izvorno bila još viša.

U krugu od nekoliko kilometara nalazi se veliki broj gomila, a oko 2 km istočno od velike gomile uzvisina je koja nosi ime Gradac što bi moglo biti prapovijesno gradinsko naselje kojemu su ove gomile i pripadale, pišu Muzeji i galerije Konavala.

Upravo je ova gomila motiv nove epizode YouTube kanala Arheo Balkan.

"Gomila u selu Mikulići jedna je od najimpozantnijih prapovijesnih ilirskih gomila u Konavlima. Riječ je o velikom kamenome grobnom humku iz brončanog ili željeznog doba, nastalom nasipavanjem lomljenog kamena iznad groba ilirskog velikaša ili važne osobe.

Posebno se ističe obližnje uzvišenje Gradac, za koje se smatra da je bilo ilirsko gradinsko naselje povezano s ovim grobnim kompleksom", stoji u opisu videa.

Posebne pohvale u videu upućene su gospodinu Andriji Grgurinu koji je istinski zaljubljenik u svoj kraj, čuvar povijesti, tradicije i krajobraza.

