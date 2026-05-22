TRENER STIPIĆ NAKON PORAZA: 'Meni je ovo bio zadnji dan u klubu'

Hajduk je danas s početkom od 18:15 igrao s Vukovarom 1991 utakmicu 36. kola SuperSport HNL-a, a krajnji je rezultat otišao u korist Splićana koji su slavili rezultatom 6:3.

Trener Vukovara Tomislav Stipić prokomentirao je utakmicu: „Srdačno pozdravljam sve koji su ovdje i što ćete prenijeti naš razgovor u javnost. Obje su ekipe željeli igrati nogomet. Ljuti me što smo primili tri gola iz prekida, ali pokazali smo stav. Hajduku želim sve najbolje u nadolazećoj sezoni.“

Ostajete li trener? Ima li klub ambiciji vratiti se u najviši rang?

Ne bojim se za budućnost, klub je meni bio kao obitelj. Nekoliko je igrača probudilo interes drugih klubova, otići će mnogi. Meni je ovdje bio zadnji dan.

Koliki je hendikep izgubiti neke igrače i koliki je hendikep bio ne igrati u Vukovaru?

Nema skraćenice do uspjeha, mora se proći određeni kameni put dok ne postane vrijedan član HNL-a koji će imati respekt i kući i u gostima u kojima protivnici neće upisati tri boda prije prvog zvižduka. Nismo se uspjeli nažalost, recimo to tako, spasiti.

Gdje vidite sebe u budućnosti?

Ja bih volio da se priča o klubu, a ne o meni. Mi smo ispali iz lige. Vjerujem da mi je nestrpljenje kvarilo sve ono dobro što sam imao kao trener. I dalje bih volio biti u HNL-u, mogu raditi i sa starim i s mladim igračima.