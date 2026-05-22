Torcida pripremila bakljadu u 75. minuti

Hajduk danas s početkom od 18:15 igra s Vukovarom 1991 utakmicu 36. kola SuperSport HNL-a, a trenutačni je rezultat 6:2.

U 16. je minuti Torcida istaknula poruku i izazvala pljesak Poljuda. Na Sjeveru su podignuli poruku: „DOBRODOŠLI U DRŽAVU / U KOJOJ POVIK DONOSI MJESEC DANA ISTRAGE, / A UBOJSTVO NOVU ŠANSU ZA ŽIVOT“, a nakon toga skandirali su „Hrvatska policija, mito i korupcija!“

Ovom su se porukom referirali na stravično prošlotjedno ubojstvo mladića u Drnišu.

U 30. je minuti Torcida istaknula poruku preminuloj Julienne Bušić. Široj je javnosti bila poznata je po sudjelovanju u otmici američkog putničkog zrakoplova 1976. godine, akciji koju je provela sa suprugom Zvonkom Bušićem i skupinom hrvatskih emigranata kako bi skrenuli pozornost svijeta na položaj Hrvatske unutar tadašnje Jugoslavije. Na poruci je pisalo: „''ZAJEDNO ĆEMO STVORITI SLOBODNU HRVATSKU“ / JULIENNE BUŠIĆ 1948-2026“. Nakon toga uslijedilo je skandiranje njezina imena i prezimena, a potom i pjesma: „Zovi, samo zovi“ te „Oj, Hrvatska, nezavisna država!“.

U 75. je minuti Torcida tradicionalno pripremila pirotehnički arsenal koji je i zapalila, no baklje su dogorjele na tribini, a igra nije bila zaustavljena.