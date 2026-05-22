Jeste vidjeli ove bojice na Marjanu? Evo zašto su tamo

Prolaznici su se sigurno iznenadili

Studenti Umjetničke akademije u Splitu, Odsjeka za kiparstvo, pod vodstvom profesora Roberta Jozića, realizirali su umjetničku intervenciju u javnom prostoru na sjevernoj strani park-šume Marjan.

Ideja projekta razvila se nakon prošlogodišnjeg vjetroloma, koji je potaknuo promišljanje o važnosti očuvanja Marjana kao jednog od najvrjednijih prostora grada Splita. Kao motiv odabrane su bojice i olovke – univerzalni simboli stvaranja, izražavanja i zajedništva – s porukom da budućnost Marjana trebamo zajednički oblikovati i ispisivati. 

Aktivnost je ostvarena u suradnji Umjetničke akademije u Splitu i Javne ustanove Park-šume Marjan, s ciljem povezivanja umjetnosti, zajednice i prostora od posebnog značaja za Grad Split.

