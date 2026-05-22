"Ovo je najveća moguća čast": Nikola Koceić Bilan nakon uvjerljive pobjede otkrio što želi od Sveučilišta u Splitu

Nikola Koceić Bilan novi je rektor Sveučilišta u Splitu. Na izborima za čelnu osobu splitskog Sveučilišta dobio je najveću potporu te će na toj dužnosti naslijediti dosadašnjeg rektora Dragana Ljutića.

Prema rezultatima glasovanja, Koceić Bilan osvojio je 24 glasa, čime je uvjerljivo pobijedio preostale kandidate. Njegov protukandidat Nikša Jajac dobio je devet glasova, dok Mile Dželalija nije dobio nijedan glas.

"Ovo je veliki izazov"

Nakon izbora, novi rektor nije skrivao emocije. Istaknuo je kako funkciju doživljava kao iznimnu čast, ali i veliku odgovornost.

"Ovo je najveća moguća čast koju možete dobiti u životu. S druge strane, ovo je veliki izazov, biti na čelu zajednice koja broji više od 20 tisuća studenata, dvije tisuće zaposlenika i koja treba biti istinsko, intelektualno i znanstveno središte Splita, Dalmacije i cijele regije", kazao je Koceić Bilan.

Naglasio je kako Sveučilište u Splitu mora imati snažnu društvenu i akademsku ulogu. "Smatram da naše Sveučilište u Splitu mora biti svjetionik koji će obasjavati cijelo društvo akademskom čestitošću. Naše Sveučilište prepoznatljivi je simbol grada Splita, a Split je sada istinski sveučilišni i studentski grad", poručio je novi rektor.

Koceić Bilan posebno je zahvalio Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, s kojim je povezan više od tri desetljeća. "Naša je najveća snaga na svim sastavnicama. Nastavimo izgrađivati naše Sveučilište. Danas su me probile emocije, emocije su da ne kažem što. Hvala mome PMF-u što me predložio", rekao je Koceić Bilan.

Tko je Nikola Koceić Bilan?

Nikola Koceić Bilan redoviti je profesor u trajnom izboru na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu. Po struci je profesor matematike i informatike, a akademski i profesionalni put već je desetljećima vezan uz splitsku znanstvenu zajednicu.

Prije izbora za rektora obnašao je dužnost prorektora Sveučilišta u Splitu za nastavu, studente i poslovanje, na kojoj je bio od 2022. godine. Ranije je u dva mandata bio dekan splitskog PMF-a. Tijekom njegova dekanskog razdoblja fakultet je radio na jačanju prepoznatljivosti, razvoju novih studijskih programa i daljnjem pozicioniranju u akademskoj zajednici.

Među programima koji su pokrenuti u tom razdoblju spominju se Statistika i računarstvo, Podatkovna znanost i inženjerstvo te Astrofizika i fizika elementarnih čestica.

Sveučilište ulazi u novo razdoblje

Izborom Nikole Koceić Bilana Sveučilište u Splitu ulazi u novo razdoblje nakon mandata Dragana Ljutića. Novi rektor preuzet će odgovornost za daljnji razvoj jedne od najvažnijih znanstvenih i obrazovnih institucija u Dalmaciji.