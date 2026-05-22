Dobrota iz Muća: Zdravko Jeličić podijelio 200 jaja građanima Splita

Priča Zdravka Jeličića iz Muća jedna je od onih koje podsjećaju koliko malo ponekad treba da bi se nekome uljepšao dan. Ovaj samohrani otac, unatoč vlastitim životnim izazovima, već je godinama poznat po tome što nesebično pomaže drugima dijeleći ono što sam proizvede.

Tako je danas ponovno pokazao svoju humanost podijelivši čak 200 jaja građanima Splita. Time je nastavio niz dobrih djela po kojima je postao prepoznatljiv ne samo u svom kraju, nego i među brojnim ljudima kojima je pomogao kada je bilo najpotrebnije.

Za svoju dobrotu, plemenitost i doprinos zajednici Zdravko Jeličić primio je i zahvalnicu Grada Splita, kao priznanje za pomoć sugrađanima i stalnu spremnost da podijeli ono što ima.

Njegov primjer pokazuje kako humanost ne ovisi o materijalnom bogatstvu, već o spremnosti da se pomogne drugome. Upravo zato priča ovog čovjeka iz Muća mnogima vraća vjeru u ljude i podsjeća na važnost solidarnosti i zajedništva.