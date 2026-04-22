Veliko srce iz Muća: Samohrani otac dijeli hranu potrebitima, a sada je dobio priznanje Grada Splita

Priča Zdravka Jeličića iz Muća jedna je od onih koje vraćaju vjeru u ljude. Ovaj samohrani otac, unatoč vlastitim životnim izazovima, redovito pomaže potrebitima dijeleći ono što sam proizvede.

Kako smo već pisali, Jeličić je nedavno u Splitu organizirao još jednu humanitarnu akciju u kojoj je podijelio 100 domaćih jaja građanima kojima je pomoć najpotrebnija. Time je nastavio niz dobrih djela po kojima je već prepoznat u lokalnoj zajednici.

Njegova pomoć ne zaustavlja se samo na jednoj akciji. Jeličić kontinuirano dijeli domaće proizvode poput povrća i drugih namirnica, koje sam uzgaja, pokazujući kako i mali znak pažnje može značiti puno onima koji se nalaze u teškoj situaciji.

Ono što njegovu priču čini još snažnijom jest činjenica da i sam živi skromno, brinući o obitelji i svakodnevnim obvezama. Upravo zbog toga, njegova spremnost da pomaže drugima ima dodatnu težinu i vrijednost.

Za svoju dobrotu, plemenitost i nesebičnost, Zdravko Jeličić dobio je i zahvalnicu Grada Splita, kao priznanje za doprinos zajednici i pomoć sugrađanima.

Njegov primjer pokazuje da humanost ne ovisi o materijalnom stanju, već o volji i želji da se pomogne drugome – čak i kada nemaš mnogo.