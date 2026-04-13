VELIKO SRCE IZ ZAGORE: Zdravko danas u Splitu dijeli 100 domaćih jaja onima kojima najviše trebaju

Još jedna lijepa priča dolazi iz Dalmatinske zagore. Zdravko Jeličić, poznat po brojnim dobrim djelima, odlučio je u Splitu ponovno pomoći onima kojima je to najpotrebnije.
Naime, danas u 12 sati ispred hotela Korner na Solinskoj ulici dijelit će 100 domaćih jaja osobama u potrebi, a kako kaže – sve je napravljeno iskreno i bez ikakvog interesa.
Dan ranije, putem udruge Empatija, već je podijelio 40 jaja, a današnja akcija samo je nastavak njegove želje da pomogne zajednici.
Dobrota koja traje godinama
Ovo nije prvi put da Zdravko pokazuje veliko srce. Javnost ga pamti po brojnim humanim gestama – od dijeljenja hrane do nesebične pomoći ljudima u potrebi.
U jednoj od ranijih akcija pozvao je građane da besplatno uberu blitvu iz njegova vrta, želeći pomoći svima koji si ne mogu priuštiti osnovne namirnice.
Zbog takvih poteza, u posljednjih godinu dana dobio je i zahvalnice Grada Splita, Grada Kaštela, udruge Empatija, centra Mir Rudine te Općine Muć.
Život pun izazova, ali i snage
Iza ovog skromnog čovjeka stoji težak životni put obilježen brojnim tragedijama, no unatoč svemu – nije izgubio vjeru u ljude.
Sam odgaja kćer i brine o starijoj majci, a kroz godine se bavi poljoprivredom i stočarstvom kako bi osigurao egzistenciju. Upravo zato, kako često ističe, dobro zna koliko pomoć znači onima koji su u potrebi.
“Ljudi su pomagali meni, sada ja pomažem drugima”
Zdravkova filozofija je jednostavna – dobro se vraća dobrim.
Njegove akcije možda nisu velike u brojkama, ali jesu u poruci koju nose. U vremenu kada su mnogi okrenuti sebi, ovakvi primjeri podsjećaju koliko malo treba da nekome uljepšamo dan.
Danas u podne, ispred hotela Korner, ponovno će se vidjeti koliko jedno veliko srce može značiti cijeloj zajednici.
