Dobročinitelj iz Muća završio na hitnoj operaciji. Čim se vratio, podijelio je 300 kila krumpira

Samohrani otac iz Zagore Zdravko Jeličić još je jednom pokazao veliko srce. Ovoga puta donirao je krumpire i to 300 kila. Vrijedna donacija otišla je Udruzi Mir iz Rudina.

Podsjetimo, Zdravko je proteklih tjedana ljudima po Splitu dijelio blitvu. Dobro je rodila pa je odlučio dati ljudima. Pozvao je sve koji žele da dođu u Muć i beru, ali kako je mnogima bilo nezgodno doći do Muća, on je sam nabrao blitvu, stavio je u kese, autobusom došao u Split i po zgradama dijelio blitvu. Nije mu to bilo niti malo lako pa se drugih dana odlučio smjestiti ispred Peškarije i dijeliti ljudima koji prolaze. Mnogi su ga u čudu gledali.

"Prvo sam kontaktirao Udrugu Empatija, ali kako oni nisu imali gdje držati krumpire, a meni nije lako nositi to po Splitu, došao sam do Centra Mir i odlučio njima donirati. U 13 vrića je ukupno 300 kila krumpira", kazao nam je Zdravko koji zbog zdravstvenog stanja više nije mogao sam dostavljati ljudima povrće koje je sam i uzgojio.

Hitno je operiran

"Završio sam u bolnici i hitno sam operiran. Kila mi je ukliještila crijeva i moglo je doć do sepse da me nisu operirali. Sad sam kući, s puntima, ne mogu ništa, ali blitve još ima - tko želi može doći i ubrati", kaže nam Zdravko.

Zdravko je, kao što smo već rekli, samohrani otac, a osim o kćeri koja pohađa osnovnu školu, brine se i o bolesnoj majci. Najveća životna tragedija mu se dogodila prije šest godina kada mu je supruga stradala u teškoj prometnoj nesreći. On je ostao bez supruge, a njegova kći jedinica bez majke. Nije bilo lako nastaviti dalje sam, ali Zdravko se svojoj kćeri potrudio biti i otac i majka. Njegova djevojčica tada je imala svega sedam godina.

"Danas mi je stigla presuda. Čovik je zgazio ženu i osuđen je na godinu dana. Ja da zgazim mačku, na dvi godine bi me osudili. Nevjerojatno", kaže nam za kraj Zdravko.