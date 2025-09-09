"Kažem da je mukte i da slobodno nose kući. Ljudi se krste": Zdravko iz Muća ponovno je ustao ranom zorom da bi u Splitu podijelio blitvu

- Pošto vam je blitva?

- Ništa! Samo uzmite!

- Kako mislite ništa?!

- Slobodno uzmite! Ne prodajem je nego je dajem, moja je, domaća, iz Muća, ničim nije prskana! Donio sam je tu i dajem je ljudima, slobodno uzmite!

Tako je otprilike jutros tekao razgovor u Marmontovoj ulici gdje je Zdravko Jeličić iz Muća stigao sa 40 kesa svježe ubrane blitve. Posadio je blitvu i urodila je plodom, a ima je više nego šta njemu treba. Odlučio je jednostavno je - dati ljudima. Besplatno! Ništa ne traži za nju! Ljudi se čudom čude, većina ih uzme i ode kući sretna što je naišla na ovog dobrog čovjeka.

Ovo je već treći put u malo vremena da Zdravko dijeli blitvu. Prvo je pozvao ljude da slobodno dođu i beru kod njega u Muću, a zatim je i sam dijelio po adresama u Splitu. Sada se smjestio ispred Peškarije i sve je - nestalo za manje od pola sata. 40 kesa s blitvom je podijeljeno rekordnom brzinom, između 9.30 i 10 sati jutros.

"Odlučio sam da ću podijelit. Pozvao sam ljude da dođu brati, ali javilo mi se puno žena koje nisu mogle doći, stariji ljudi koji nisu u mogućnosti otići do tržnice, tako da sam ja to nosio po zgradama - u Krstaricu, na Sućidar, na Poljud,.. nahodao sam se. Posijao sam blitvu na veliku njivu i onda je krenila velika kiša i to je niklo kao ludo. Da je sve nabrat, bilo bi više od 200 kesa.

Ljudi me vide s blitvom i pitaju odakle je i pošto je. Kažem da je iz Muća i da ne košta ništa, ljudi se krste, ne mogu se načudit. Mnogi su me prepoznali po priči koja je već izašla kod vas. Kažu - vi ste onaj šta daje blitvu.

Jutros sam se probudio u 5 sati, nabrao, stavio u kese i sa susjedom došao do Solina. Onda sam se prebacio u bus. Evo u manje od pola sata sve je nestalo", kaže nam Zdravko dok dijeli posljednje kese ovog zelenog blaga.

U Muću Zdravko uzgaja razno povrće, ima 50 kokoši, ali i kozliće. Unatoč tome što je poznat kao pošten čovjek koji je spreman pomoći drugima, dogodilo mu se da mu je netko - otrovao kozlića.

"Našao sam kocke mišjeg otrova uz uginulog kozlića. Jako sam tužan. Kome smetaju moje koze i jarići da mi baca otrov?

Radim svoj posao, držim koke i koze, nikome ne činim zlo. Ljudi ili su ljubomorni ili su ludi. Bog sve vidi, neka on sudi onima koji drugima čine zlo, rekao nam je tada shrvani Jeličić. Kaže nam danas da ne zna tko mu je to učinio, ali kako se dobro uvijek dobrim vrati, ljudi su sakupili novac i Zdravko je mogao kupiti novog kozlića.

Inače, Zdravko je samohrani otac, a osim o kćeri koja pohađa osnovnu školu, brine se i o bolesnoj majci. Najveća životna tragedija mu se dogodila prije šest godina kada mu je supruga stradala u teškoj prometnoj nesreći. On je ostao bez supruge, a njegova kći jedinica bez majke. Nije bilo lako nastaviti dalje sam, ali Zdravko se svojoj kćeri potrudio biti i otac i majka. Njegova djevojčica tada je imala svega sedam godina.

"Baš danas bi trebala biti donesena presuda na sudu u Splitu, nakon pet ipo godina", kaže nam Zdravko.

"Prema dosad utvrđenom, prometna nesreća se dogodila na način da je vozač motocikla (1995.) marke Yamaha splitskih registarskih oznaka krećući se lijevom srednjom prometnom trakom Poljičke ceste (kod broja 73) iz smjera istoka u smjeru zapada, neutvrđenom brzinom, na 60 metara prije obilježenog pješačkog prijelaza udario pješakinju (1974.) koja se kretala iz smjera istoka u smjeru zapada izvan obilježenog pješačkog prijelaza, pri čemu je iz svog smjera prešla četiri prometne trake. Na mjestu prometne nesreće utvrđeno je da su pješakinja (1974.) i vozač motocikla (1995.) kolima hitne pomoći odvezeni u bolnicu, a pješakinja je preminula u bolnici u 23,06 sati. Dežurna zamjenica općinske državne odvjetnice naložila je obdukciju mrtvog tijela, izdala usmeni nalog za izuzimanje krvi i urina za vozača motocikla te naložila prometno-tehničko vještačenje radi utvrđivanja okolnosti i uzroka prometne nesreće", objavljeno je nakon same nesreće na stranicama DORH-a.

Osim što na ovaj način pomaže drugima oko sebe, Zdravko je više puta pokazao koliko je pošten. Nekoliko puta nalazio je stvari koje je zatim vratio njihovim vlasnicima. Pronašao je novčanik s novcem i vratio ga njegovom vlasniku, a isto tako i mobitel.

"Previše je loših stvari, piše se o krađama i raznim drugim stvarima pa se ljudi čude kad netko nešto daje mukte. Ja sam tako odlučio i gotovo", kaže nam Zdravko koji svojim činom vraća vjeru u ljude. On je dokaz da još uvijek ima onih koji misle na druge i spremni su pomoći. Upravo njegova blitva, zahvaljujući njegovom velikim srcu, našla je put do stolova 40 obitelji.