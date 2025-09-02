Samohrani otac iz Zagore pokazao veliko srce: "Dođite i besplatno berite blitvu iz mojega vrta"

Zdravko Jeličić iz Muća Gornjeg, o kojemu smo na Dalmaciji Danas pisali u nekoliko navrata, ponovno je pokazao svoje veliko srce.

Naime, pozvao je sve zainteresirane ljudi koji sebi ne mogu priuštiti kupiti blitve da slobodno dođu kod njega i uberu za ručak.

"Gratis je berba, samo dođite i uberite. Četiri kilograma sam posijao na cijelu njivu. Sada, kada je kiša sve natopila, blitva raste 'kao luda'", poručuje Jeličić. Napominje da računa na dobru vjeru ljudi koji dođu, da se ne dogodi da netko ubere pa prodaje.

"Imam 50 godina i kroz život sam prošao kroz mnoge tragedije. Pokopao sam oca, dva brata, dvije sestre i suprugu, danas brinem o majci staroj 83 godine i odgajam svoju kćer. Bavim se poljoprivredom, kuham, perem i borim se, jer život ide dalje i nisam se prepustio tuzi radi djeteta. Ljudi su i meni pomagali pa smatram da i ja moram pomoći koliko mogu", kaže Zdravko.

Dodaje da ako netko ima veliku želju, a nema mogućnosti dolaska, da će blitvu osobno dostaviti. Zdravka možete dobiti na broj mobitela +385 98 135 1202.

Otrovani kozlići i val dobrote

Na proljeće je Zdravko doživio pravu nevolju – uz jednog uginulog kozlića pronašao je kockice otrova namijenjene glodavcima. Taj ga je zlonamjerni čin duboko pogodio jer se već godinama bavi stočarstvom i poljoprivredom kako bi prehranio kćer i brinuo za bolesnu majku, a iza sebe ima niz teških osobnih tragedija. Vijest o trovanju brzo se proširila i potaknula ljude na pomoć: udruga Hrvatski krški pašnjaci pokrenula je akciju prikupljanja sredstava te je u samo dva dana skupljeno 1539 eura od 39 donatora, što je Zdravku omogućilo da kupi nove koze. Tako je, unatoč bolnom iskustvu, ponovno osjetio podršku i dobrotu zajednice.

No, još 2019. pisali smo o slučaju kada je Zdravko pronašao novčanik s novcem i dokumentima i vratio ga vlasniku, a 2021. ponovio isto kada je u taksiju našao izgubljeni mobitel s dokumentima Marka Mlinara. Iako je uređaj bio gotovo ispražnjen, uspio je kontaktirati njegovog brata i vratiti sve vlasniku, ne tražeći nikakvu nagradu. Marko je tada istaknuo kako je malo ljudi poput Zdravka, čija djela vraćaju vjeru u ljudsku dobrotu.

Gubitak supruge u tragičnoj prometnoj nesreći

Zdravko Jeličić ostao je 2019. godine bez supruge Dragice, koja je poginula u prometnoj nesreći na Poljičkoj cesti u Splitu kada ju je udario motociklist. Njihova tada sedmogodišnja kći ostala je bez majke, a Zdravko se od tada sam brine o njoj i nosi s teškim posljedicama tragedije. Iako je optužnica protiv vozača podignuta u srpnju 2020. i potvrđena u listopadu iste godine, do danas na splitskom sudu nije zakazano niti jedno ročište. Zdravko ističe da ga u gotovo dvije godine nitko sa suda nije kontaktirao, niti je dobio poziv, zbog čega se osjeća ostavljenim i zapostavljenim. Kaže da je kći morala ići kod psihologa, a i on sam svakodnevno trpi zbog gubitka. Sporost pravosuđa još jednom je pokazala koliko procesi u Hrvatskoj znaju biti bolno spori za obitelji žrtava.